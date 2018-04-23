В Госдуму внесён законопроект о выдаче «дальневосточного гектара» соотечественникам за рубежом

Правительство России распорядилось внести в Госдуму законопроект о выдаче проживающим за рубежом соотечественникам земельных участков на Дальнем Востоке. Соответствующий документ опубликован на сайте кабмина.

«Законопроектом предлагается установить возможность предоставления в безвозмездное пользование земельных участков на Дальнем Востоке участникам Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Россию соотечественников, проживающих за рубежом», — говорится в справке к документу.

Предусматривается также, что землю передадут в собственность соотечественников, если они получат российское гражданство.

Указывается, что предлагаемые законопроектом изменения позволят создать дополнительные условия, способствующие переезду соотечественников в Россию на постоянное место жительства, в первую очередь на Дальний Восток.