Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект о повышении госпошлины на загранпаспорт до 5 тыс. руб.

Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект о повышении государственной пошлины на загранпаспорт увеличится до 5 тыс. руб., а на загранпаспорт для детей до 14 лет — до 2,5 тыс. руб. Соответствующий документ опубликован в думской электронной базе.

«Проектом федерального закона предлагается внести изменения в Налоговый кодекс РФ , направленные на увеличение размера государственной пошлины за выдачу паспорта, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации за пределами территории РФ, содержащего электронный носитель информации (паспорта нового поколения), с 3,5 тыс. до 5 тыс. руб. и загранпаспорта гражданину РФ в возрасте до 14 лет с 1,5 тыс. до 2,5 тыс. руб.», — говорится в пояснительной записке.

Кроме того, документом предлагается повысить государственную пошлину за регистрацию транспортных средств с выдачей свидетельства о регистрации ТС — с 800 руб. до 1,5 тыс. руб., а также на выдачу водительских прав российского образца — с 2 тыс. руб. до 3 тыс. руб.