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Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект о повышении госпошлины на загранпаспорт до 5 тыс. руб.
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Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект о повышении госпошлины на загранпаспорт до 5 тыс. руб. 

Агентство «Москва» 40 минут назад
Фото: АиФ Волгоград
Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект о повышении государственной пошлины на загранпаспорт увеличится до 5 тыс. руб., а на загранпаспорт для детей до 14 лет — до 2,5 тыс. руб. Соответствующий документ опубликован в думской электронной базе.
«Проектом федерального закона предлагается внести изменения в Налоговый кодекс РФ, направленные на увеличение размера государственной пошлины за выдачу паспорта, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации за пределами территории РФ, содержащего электронный носитель информации (паспорта нового поколения), с 3,5 тыс. до 5 тыс. руб. и загранпаспорта гражданину РФ в возрасте до 14 лет с 1,5 тыс. до 2,5 тыс. руб.», — говорится в пояснительной записке.
Кроме того, документом предлагается повысить государственную пошлину за регистрацию транспортных средств с выдачей свидетельства о регистрации ТС — с 800 руб. до 1,5 тыс. руб., а также на выдачу водительских прав российского образца — с 2 тыс. руб. до 3 тыс. руб.
Авторы законопроекта объясняют повышение пошлин необходимостью компенсировать затраты на изготовление таких документов и создание инфраструктуры обработки и хранения данных. «Действующие размеры государственных пошлин позволят компенсировать расходы федерального бюджета не более чем на 42% от фактических затрат МВД России. Таким образом, расходы федерального бюджета на предоставление государственных услуг по выдаче документов, содержащих микрочип (нового поколения), вырастут в среднем на 1 тыс. руб.», — следует из пояснительной записки.
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