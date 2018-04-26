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Госдума рассмотрит законопроект об увеличении госпошлины за загранпаспорт и водительские права
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Госдума рассмотрит законопроект об увеличении госпошлины за загранпаспорт и водительские права 

Rambler News Service 24 минуты назад
Фото: РИА Новости
Правительство внесло в Госдуму поправки в Налоговый кодекс, согласно которым для граждан РФ будет увеличена госпошлина за загранпаспорт, водительские права и регистрацию транспортных средств. Соответствующий документ опубликован на сайте нижней палаты парламента.
В соответствии с законопроектом, лица старше 14 лет будут платить за загранпаспорт 5 тыс. руб. вместо 3,5 тыс. руб., а граждане, не достигшие 14-летнего возраста, — 2,5 тыс. руб. вместо 1,5 тыс. руб. Госпошлина за регистрацию транспортных средств увеличится с 800 руб. до 1,5 тыс. руб., за водительское удостоверение — с 2 тыс. до 3 тыс. руб.
«Предлагаемое увеличение размеров госпошлин позволит обеспечить ежегодное поступление доходов в федеральный бюджет на сумму порядка 42,3 млрд руб.», — сказано в документе.
Ранее правительство одобрило поправки в Налоговый кодекс.
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