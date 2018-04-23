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Банк «Александровский» снизил ставки по рублевым вкладам
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Банк «Александровский» снизил ставки по рублевым вкладам 

Банки.ру 22 минуты назад
«Максимум» (от 30 тыс. рублей на срок от месяца до двух лет) размещается под 4—6,8% годовых (до этого — под 4,55—7,2%). Выплата процентов — в конце срока.
Процентные ставки по вкладу «Перспектива» (от 30 тыс. рублей на срок от месяца до двух лет) составляют 3,5—6,3% годовых (ранее — 4,05—6,7%), а по «Комфорту» (от 100 тыс. рублей на один, три, шесть месяцев, один, полтора и два года) — 3—5,8% годовых (прежние ставки — 3,55—6,2%).
Продуктовый виджет
«Капитал» (от 3 млн рублей на срок от трех месяцев до двух лет) привлекается под 6,48—6,85% годовых (ранее — под 6,55—7,25%). Проценты по трем вышеперечисленным депозитам выплачиваются либо капитализируются ежемесячно.
Пополнение возможно для всех вкладов, за исключением «Максимума».
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