Валентина Пивненко получает более 500 тысяч рублей в месяц 

Депутаты Госдумы отчитались о своих доходах в 2017 году. Данные опубликованы на сайте нижней палаты парламента.
Судя по ним, депутат от Карелии Валентина Пивненко, которая в Госдуме занимает пост первого заместителя председателя комитета, получила доход в 2017 году 7 млн 202 тыс. 345 рублей. За вычетом НДФЛ (13 процентов) ее доход на руки составлял в среднем 522 тыс. 170 рублей.
Из недвижимого имущества, находящегося в ее собственности, в декларации отражены: земельный участок 2535 кв.м, квартира 137,30 кв.м, гараж 40,6 кв.м, гараж 24 кв.м, баня 45 кв.м., дом 103,5 кв.м. Вся недвижимость находится в России. Кроме того, у нее находится в найме квартира на срок полномочий депутата Госдумы 119.9 кв.м в Москве. Автомобилей и других транспортных средств в собственности у Пивненко нет.
Добавим, что среди депутатов нижней палаты российского парламента Пивненко сложно назвать народной избранницей с высоким достатком. Как пишет «РГ», согласно опубликованным данным, 99 представителей всех парламентских фракций и один независимый депутат (или члены их семей) имеют доход 10 миллионов рублей и более. Спикер Вячеслав Володин задекларировал за 2017 год 51,4 миллиона рублей. Что касается доходов лидеров думских фракций, то они в 2017 году заработали примерно на одном уровне — от 4,5 до 6,3 млн рублей. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов заработал 6,33 млн рублей (в 2016 — 5,49 млн рублей), лидер ЛДПР Владимир Жириновский — 5,43 млн рублей (в 2016 — 79 млн рублей), руководитель фракции «Единая Россия» Сергей Неверов — 4,67 млн рублей (до 2017 года фракцию «Единая Россия» возглавлял Владимир Васильев), лидер «Справедливой России» Сергей Миронов — 4,49 млн рублей (в 2016 — 4,5 млн рублей).
Напомним, ранее о своих доходах отчитались члены Совета Федераций от Карелии и депутаты Петросовета. В частности, сенатор Игорь Зубарев, выдвинутый в Совет Федераций от Заксобрания Карелии, получил доход в 2017 году в размере 219 млн 6 тыс. 830 руб. и вошел в топ-5 самых богатых членов Совета Федераций страны. А вот председатель Петросовета имеет официальный доход 300 тыс. руб. в год. То есть в среднем 25 тыс. рублей в месяц.
По материалам: ptzgovorit.ru