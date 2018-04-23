Юг-Инвестбанк снизил ставки по депозитам для юрлиц

Юг-Инвестбанк изменил ставки по депозитам для юридических лиц.

В настоящее время клиенты могут разместить средства в депозит «Доходный» под 6,6—7,3% годовых. Доходность снизилась на 0,2—0,5 процентного пункта. По депозиту «Пополняемый» ставки снижены на 0,6 п.п., открывается под 6,8—7% годовых.

Срок размещения первого депозита — до 1,5 лет. Минимальная сумма — от 300 тыс. рублей. Выплата процентов в конце срока. Нет возможности пополнять депозит и частично изымать средства.

Второго — три месяца. Первоначальный взнос — 500 тыс. рублей. Выплата процентов в конце срока договора. Возможность пополнения, не позднее десяти календарных дней до окончания срока действия договора. Минимальная сумма пополнения — 100 тыс. рублей. Частично изымать средства нельзя.

По депозитам предусмотрена возможность досрочного расторжения по ставке 0,1% годовых за фактический срок.

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