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Юг-Инвестбанк снизил ставки по депозитам для юрлиц
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Юг-Инвестбанк снизил ставки по депозитам для юрлиц 

Банки.ру 46 минут назад
Юг-Инвестбанк изменил ставки по депозитам для юридических лиц.
В настоящее время клиенты могут разместить средства в депозит «Доходный» под 6,6—7,3% годовых. Доходность снизилась на 0,2—0,5 процентного пункта. По депозиту «Пополняемый» ставки снижены на 0,6 п.п., открывается под 6,8—7% годовых.
Срок размещения первого депозита — до 1,5 лет. Минимальная сумма — от 300 тыс. рублей. Выплата процентов в конце срока. Нет возможности пополнять депозит и частично изымать средства.
Второго — три месяца. Первоначальный взнос — 500 тыс. рублей. Выплата процентов в конце срока договора. Возможность пополнения, не позднее десяти календарных дней до окончания срока действия договора. Минимальная сумма пополнения — 100 тыс. рублей. Частично изымать средства нельзя.
По депозитам предусмотрена возможность досрочного расторжения по ставке 0,1% годовых за фактический срок.
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