Связь-Банк понизил ставку по вкладу «Легкий»

Доходность депозита составит 7,3% годовых (вместо 7,75%). Минимальная сумма — 50 тыс. рублей.

Срок — 547 дней. Дополнительные взносы и расходные операции не предусмотрены. Выплата процентов осуществляется в конце срока.

Продуктовый виджет