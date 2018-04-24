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Связь-Банк понизил ставку по вкладу «Легкий»
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Связь-Банк понизил ставку по вкладу «Легкий» 

Банки.ру 1 час назад
Доходность депозита составит 7,3% годовых (вместо 7,75%). Минимальная сумма — 50 тыс. рублей.
Срок — 547 дней. Дополнительные взносы и расходные операции не предусмотрены. Выплата процентов осуществляется в конце срока.
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