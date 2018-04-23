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Банк «Венец» снизил ставки по вкладам в рублях
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Банк «Венец» снизил ставки по вкладам в рублях 

Банки.ру 3 часа назад
Изменение составило 0,15—0,4 процентного рункта.
«Максимум» (от 5 тыс. рублей на срок от одного месяца до трех лет) теперь открывается под 5,5—6,7%, «Удобный+» (от 10 тыс. рублей на срок от одного до трех лет) — под 6—6,3%, а «Для друзей» (от 5 млн рублей на один год) — под 7,7%. Выплата процентов по этим вкладам осуществляется в конце срока.
«Рантье» (от 1 тыс. рублей на три года) оформляется под 6,5%, «Двойная выгода» (от 5 тыс. рублей на срок от шести месяцев до полутора лет) — под 5,9—6,3%, а благотворительный вклад «Дари добро» (от 10 тыс. рублей на полтора года) — под 6,3—6,7%, в зависимости от суммы. Проценты выплачиваются ежемесячно.
Продуктовый виджет
«Капиталъ» (от 1 тыс. рублей на два года) можно разместить под 6,1%. Проценты ежемесячно капитализируются.
Процентные ставки по депозиту «Стабильный доход» (от 5 тыс. рублей на срок от шести месяцев до полутора лет) составляют 5,5—6,7%. Выплата процентов происходит ежеквартально.
«Пенсионный» (от 500 рублей на срок от одного до трех лет) можно открыть под 5,3—6%. Проценты ежемесячно капитализируются либо выплачиваются вкладчику.
Пополняются все депозиты, кроме «Максимума», «Стабильного дохода» и «Для друзей».
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