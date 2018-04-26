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Банк «Кузнецкий» снизил ставки по депозитам юрлиц в рублях
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Банк «Кузнецкий» снизил ставки по депозитам юрлиц в рублях 

Банки.ру 1 час назад
Банк «Кузнецкий» уменьшил ставки по депозитам для юридических лиц.
Так, депозит «Классический» доступен теперь по ставкам 7,5—8,5% годовых (минус 0,1—0,3 процентного пункта), «Резерв» — 7—7,5% (минус 0,5—1 п. п.) и «Оперативный» — 6,2—6,5% (минус 0,3—0,8 п. п.).
Продуктовый виджет
По первому и второму депозиту нет возможности пополнения и частичного снятия. По «Оперативному» разрешены допвзносы и расходные операции. По всем депозитам возможно досрочное расторжение договора. Проценты выплачиваются в конце срока.
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