В Москве судебные приставы проведут акцию «Узнай о своих долгах»

МОСКВА , 25 апр — РИА Новости . Столичные судебные приставы в среду в рамках всероссийской акции «Узнай о своих долгах» будут консультировать граждан по вопросам их кредитной истории на 13 площадках в Москве.

Акция пройдет в 11 многофункциональных центрах, в вестибюле станций метро «Пушкинская»/"Тверская" и на Белорусском железнодорожном вокзале. «Судебные приставы УФССП России по Москве проконсультируют граждан о наличии задолженностей в рамках исполнительного производства, а также расскажут об удобных способах оплаты с помощью электронного сервиса „Банк данных исполнительных производств“, — сообщили РИА Новости в управлении ФССП России по Москве.

По информации приставов, база должников на официальном сайте ведомства позволяет в любое время получить актуальную информацию о возбужденных исполнительных производствах, не выходя из дома, а „личный кабинет“ поможет направить в службу судебных приставов обращение (заявление, ходатайство, жалобу) по возникшим в ходе исполнительного производств вопросам.

Проведение такого рода мероприятия особо актуально в преддверии майских праздников, когда туристическая активность населения традиционно высока, отмечают приставы, напоминая, что несвоевременная оплата задолженностей и отказ от добровольного исполнения решения суда может повлечь ограничение выезда за пределы страны и испортить гражданам долгожданный отдых.

В управлении сообщили, что с начала 2018 года судебными приставами-исполнителями УФССП России по Москве было вынесено более 48 тысяч постановлений о временном ограничении права выезда должников за пределы РФ, их общая задолженность составляет более 209 миллиардов рублей.

Любой желающий может получить консультацию в рамах акции „Узнай о своих долгах“ с 10.00 до 13.00. С полным списком площадок, где будут работать сотрудники можно будет ознакомится на сайте столичного управления ФССП.

Раньше акция проводилась в отдельных регионах России, а в этом году впервые станет всероссийской.