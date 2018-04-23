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Бумаги компаний РФ в Лондоне дешевеют
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Бумаги компаний РФ в Лондоне дешевеют 

Прайм 54 минуты назад
Фото: globallookpress.com
Бумаги российских компаний в понедельник торгуются на Лондонской фондовой бирже (LSE) преимущественно в "красной зоне", свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 10.25 мск стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" снижалась на 0,26%, до 5,44 доллара, "Лукойла" — на 0,72%, до 64,49 доллара, "Новатэка" — на 0,28%, до 125,45 доллара. Бумаги "Газпрома" дешевели на 0,04%, до 4,63 доллара, "Газпром нефти" — дорожали на 1,33%, до 24,78 доллара.
Стоимость бумаг ВТБ уменьшалась на 0,59%, до 1,93 долларов, Сбербанка — росла на 0,57%, до 15 долларов. Расписки TCS Group Holding Plc, в которую входит "Тинькофф банк", снижались в цене на 0,2%, до 19,96 доллара.
Расписки "Норникеля" дорожали на 0,16%, до 17,19 доллара, "Северстали" — дешевели на 0,19%, до 15,45 доллара, НЛМК — снижались в цене на 1,18%, до 24,6 доллара.
Бумаги "Магнита" росли в стоимости на 0,41%, до 19,09 доллара, "Ленты" — на 0,8%, до 5,66 доллара. Цена расписок АФК "Система" опускалась на 0,82%, до 3,49 доллара.
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