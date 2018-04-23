Акции En+ упали на 13%

Как свидетельствуют данные торгов, по состоянию на 10:10 мск GDR торговались на уровне 327 рублей (снижение составило 6,2%).

На предыдущей торговой сессии в конце недели GDR En+ Group снизились до исторического минимума с начала торгов на Московской бирже в начале ноябре 2017 года. Акции En+ упали практически в два раза после новостей 6 апреля о введении санкций США в отношении ряда российских физических и юридических лиц, в том числе и En+.

В ноябре 2017 году En+ разместила глобальные депозитарные расписки на Лондонской бирже по $14 за бумагу. Наряду с Лондонской фондовой биржей торги акциями En+ начались и на Московской бирже.

О санкциях

О компании

En+ — интегрированный производитель алюминия и электроэнергии. Компания объединяет электростанции мощностью 19,7 ГВт и алюминиевые заводы производительностью 3,9 млн т в год (через контрольный пакет в "Русале"), которые являются основным потребителем производимой энергии. Крупнейшим акционером En+ Group является Олег Дерипаска.