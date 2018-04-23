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Акции En+ упали на 13%
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Акции En+ упали на 13% 

ТАСС 1 час назад
Фото: РИА Новости
Глобальные депозитарные расписки (GDR) En+ Group на открытии торгов Московской биржи продолжили падение — почти на 13%, до 304,5 рублей за расписку.
Как свидетельствуют данные торгов, по состоянию на 10:10 мск GDR торговались на уровне 327 рублей (снижение составило 6,2%).
На предыдущей торговой сессии в конце недели GDR En+ Group снизились до исторического минимума с начала торгов на Московской бирже в начале ноябре 2017 года. Акции En+ упали практически в два раза после новостей 6 апреля о введении санкций США в отношении ряда российских физических и юридических лиц, в том числе и En+.
В ноябре 2017 году En+ разместила глобальные депозитарные расписки на Лондонской бирже по $14 за бумагу. Наряду с Лондонской фондовой биржей торги акциями En+ начались и на Московской бирже.

О санкциях

Власти США 6 апреля объявили о введении санкций в отношении ряда российских должностных лиц, бизнесменов и компаний. В их числе оказались глава "Газпрома" Алексей Миллер, глава ВТБ Андрей Костин, владелец "Реновы" Виктор Вексельберг, гендиректор "Сургутнефтегаза" Владимир Богданов, член правления "Сибура" Кирилл Шамалов, бизнесмены Игорь Ротенберг, Олег Дерипаска и Сулейман Керимов.
При этом в перечне компаний — сразу несколько, связанных с Дерипаской: агрохолдинг "Кубань", "Евросибэнерго", "Русал", холдинг "Русские машины" и "Группа ГАЗ", инвестиционная компания B-Finance, холдинги "Базовый элемент" и En+.

О компании

En+ — интегрированный производитель алюминия и электроэнергии. Компания объединяет электростанции мощностью 19,7 ГВт и алюминиевые заводы производительностью 3,9 млн т в год (через контрольный пакет в "Русале"), которые являются основным потребителем производимой энергии. Крупнейшим акционером En+ Group является Олег Дерипаска.
ТАСС: последние новости
Курс доллара снизился до 61,37 рубля Министры финансов России и США провели встречу в Вашингтоне и обсудили санкции Акции En+ на открытии торгов Мосбиржи упали на 13%
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