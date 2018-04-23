Архангелогородцы стали активнее избавляться от дач 

Число объявлений о продаже дач в Архангельске и окрестностях, выставленных на продажу, за год выросло на 15% — с 429 до 493 объектов, подсчитали аналитики сайта по выбору недвижимости N1.RU.
Средняя цена дачи за этот период снизилась на 4% — с 700 до 670 тысяч рублей. Самые дорогие летние домики продают в дачных обществах по Северодвинской дороге, где средняя цена объекта составляет 760 тысяч. В направлении Северодвинской дороги оказался и самый большой рост числа предложений — в 1,5 раза.
По данным аналитиков, самая дорогая дача под Архангельском продается за 13,1 миллиона рублей в СНТ «Ильма». Почти столько же стоит загородный особняк в деревне Зачапино. А цены на самые дешевые летние домики начинаются примерно от 250 тысяч рублей.
— Самые дорогие объекты в рубрике «дачи» — это дома, в которых можно жить круглый год, то есть фактически это коттеджи, — отмечает руководитель пресс-службы сайта N1.RU Анастасия Гринева. — Дача в традиционном понимании год за годом теряет свою актуальность, а работа на собственном огороде сейчас становится уделом тех, для кого это хобби.