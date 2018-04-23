Ленобласть вошла в ТОП-10 регионов для отдыха на майские праздники

Российский сервис бронирования жилья Tvil.ru определил самые популярные у туристов регионы России для отдыха на майские праздники. В ТОП-10 вошла и Ленобласть.

По данным портала, туристы бронируют жилье в 47 регионе для отдыха на майские праздники в среднем на две ночи и потратят на проживание более двух с половиной тысяч рублей в сутки. Самым популярным в Ленобласти у туристов является Выборг

Топ-10 российских регионов для отдыха на майские праздники:

Ленинградская область — 2,8 тыс. руб. / 2 ночи

Напомним, что Россиян ждут четыре выходных дня подряд с 29 апреля по 2 мая, а также 5, 6 и 9 мая 2018 года. Ранее сообщалось, что Выборг и Луга попали в ТОП-10 самых популярных туристических мест в День Победы.