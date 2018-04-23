Ленобласть вошла в ТОП-10 регионов для отдыха на майские праздники 

Ленинградская область вошла в первую десятку регионов России для отдыха на майские праздники.
Российский сервис бронирования жилья Tvil.ru определил самые популярные у туристов регионы России для отдыха на майские праздники. В ТОП-10 вошла и Ленобласть.
По данным портала, туристы бронируют жилье в 47 регионе для отдыха на майские праздники в среднем на две ночи и потратят на проживание более двух с половиной тысяч рублей в сутки. Самым популярным в Ленобласти у туристов является Выборг.
Топ-10 российских регионов для отдыха на майские праздники:
Республика Крым — 1,8 тыс. руб. / 8 ночей *
Краснодарский край — 1,9 тыс. руб. / 9 ночей
Ставропольский край — 1,4 тыс. руб. / 6 ночей
Республика Татарстан — 2,3 тыс. руб. / 3,5 ночи
Московская область — 3,2 тыс. руб. / 2 ночи
Тверская область — 3 тыс. руб. / 2,5 ночи
Ленинградская область — 2,8 тыс. руб. / 2 ночи
Ярославская область — 2,6 тыс. руб. / 2 ночи
Калининградская область — 2,5 тыс. руб. / 3 ночи
Республика Карелия — 2,3 тыс. руб. / 3 ночи
Напомним, что Россиян ждут четыре выходных дня подряд с 29 апреля по 2 мая, а также 5, 6 и 9 мая 2018 года. Ранее сообщалось, что Выборг и Луга попали в ТОП-10 самых популярных туристических мест в День Победы.