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Московская биржа открылась снижением
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Московская биржа открылась снижением 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Индекс Мосбиржи утром в понедельник снижался на 0,36% — до 2224,72 пункта, индекс РТС опустился на 0,23% — до 1143,21 пункта.
Следует из данных Московской биржи.
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