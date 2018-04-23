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Московская биржа открылась снижением
Деловая газета «Взгляд»
1 час назад
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Индекс Мосбиржи утром в понедельник снижался на 0,36% — до 2224,72 пункта, индекс РТС опустился на 0,23% — до 1143,21 пункта.
Следует из данных
Московской биржи
.
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