Омичей приглашают на уборку лесов

Омской области стартовала акция «Очистим лес от мусора». В ней смогут принять участие все желающие. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Сегодня, 23 апреля, в Омской области началась акция «Очистим лес от мусора». Мероприятие пройдёт в рамках Года добровольца и продлится до 1 октября 2018 года. На уборку лесов от мусора выйдут жители всех регионов России

Отметим, что поучаствовать в акции смогут все желающие омичи. Для этого необходимо обратиться в территориальный отдел-лесничество Главного управления лесного хозяйства Омской области. Когда будут набраны группы волонтеров и определены участки лесного фонда, участники акции вместе с лесоводами и представителями органов местного самоуправления организованно выйдут на уборку.