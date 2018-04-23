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Омичей приглашают на уборку лесов
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Омичей приглашают на уборку лесов 

АиФ-Омск 1 час назад
Фото: АиФ-Омск
В Омской области стартовала акция «Очистим лес от мусора». В ней смогут принять участие все желающие. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.
Сегодня, 23 апреля, в Омской области началась акция «Очистим лес от мусора». Мероприятие пройдёт в рамках Года добровольца и продлится до 1 октября 2018 года. На уборку лесов от мусора выйдут жители всех регионов России.
Отметим, что поучаствовать в акции смогут все желающие омичи. Для этого необходимо обратиться в территориальный отдел-лесничество Главного управления лесного хозяйства Омской области. Когда будут набраны группы волонтеров и определены участки лесного фонда, участники акции вместе с лесоводами и представителями органов местного самоуправления организованно выйдут на уборку.
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