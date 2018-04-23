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Около миллиона человек приняли участие в субботнике в Московской области
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Около миллиона человек приняли участие в субботнике в Московской области 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
Масштабный субботник прошел в Подмосковье 21 апреля, порядка миллиона человек наводили порядок в муниципалитетах, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Московской области.
«В каждом населенном пункте большое количество людей вышли на субботник, очень дружно наводили порядок. В Московской области порядка 1 миллиона человек приняли участие», — сказал губернатор Московской области Андрей Воробьев.
Акция «Чистое Подмосковье. Сделаем вместе!» проходила во всех муниципалитетах региона. Она является центральным событием месячника благоустройства, стартовавшего в Московской области 14 апреля.
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