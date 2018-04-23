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Средняя зарплата в Воронежской области уже достигла 29 тысяч рублей
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Средняя зарплата в Воронежской области уже достигла 29 тысяч рублей 

АиФ 32 минуты назад
Фото: АиФ
Воронежстат рассказал о средних зарплатах в регионе, сложившихся в январе-феврале 2018 года.
Номинальная заработная плата в феврале выросла по сравнению с тем же периодом в прошлом году на 16,1% и составила 29018 рублей. Растет и реальная зарплата — с учетом индекса потребительских цен ее рост составил 14,5%.
В полтора раза выше среднего зарабатывают работники организаций, занимающихся электричеством, газом, паром и кондиционированием воздуха, а также в химической, финансовой, страховой отрасли и в области информации и связи.
Меньше всех зарабатывают в сфере производства и изделий из кожи. Зарплата в этой отрасли составляет всего 39% от среднеобластного, то есть около 11 тысяч рублей. Немногим выше получают на производстве текстильных изделий и в обработке древесины.
В сельском хозяйстве средняя зарплата — около 22 тысяч рублей, в образовательных учреждениях — 25500. А вот в учреждениях здравоохранения и социальных услуг, по данным Воронежстата, платят на 2% больше, в среднем по области.
С увеличением зарплат увеличиваются и долги компаний перед своими работниками. К 1 апреля задолженность по зарплате перед 196 работниками в регионе составила 25 миллионов рублей.
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