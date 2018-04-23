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СМИ: в России появится стандарт для ICO-проектов
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СМИ: в России появится стандарт для ICO-проектов 

Парламентская газета 1 час назад
Фото: Парламентская газета
Об этом рассказали в Российской ассоциации криптовалют и блокчейна (РАКИБ), пишет газета «Известия».
Туда войдут такие критерии, как достоверность информации об учредителях и команде, бизнес-план проекта и минимальная жизнеспособность продукта. Стандарт позволит отличать ICO-проекты от мошеннических схем и финансовых пирамид.
Однако стандарт не планируют утверждать законодательно — он будет частью саморегулирования этого рынка. Ранее СМИ писали, что сделки с криптовалютами могут обложить налогом. Правительство поддержало законопроект депутатов «О цифровых финансовых активах» и считает, что документ необходимо доработать. В частности, прибыль от сделок с криптовалютами необходимо обложить налогом, а их обмен на сумму 600 тыс. рублей и более должен подпадать под обязательный валютный контроль.
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