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В Глазове открылись мобильные пункты по изготовлению транспарантов для акции «Бессмертный полк»
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В Глазове открылись мобильные пункты по изготовлению транспарантов для акции «Бессмертный полк» 

ИА «Сусанин» 1 час назад
Фото: ИА «Сусанин»
Глазов. Удмуртия. В Глазове начали работу мобильные пункты по изготовлению транспарантов для акции «Бессмертный полк». Об этом сообщает пресс-служба северной столицы.
Жителям Глазова помогут напечатать портрет родственника — ветерана армии и флота, партизана, подпольщика, бойца Сопротивления, труженика тыла, узника концлагеря, блокадника, ребенка войны.
Адреса мобильных пунктов: гимназия №8, школа №10, библиотека имени Владимира Короленко, централизованная библиотечная система Глазова, культурный центр «Россия», площадь Свободы.
Напомним, ставшая традиционной для Удмуртии акция пройдет 9 мая.
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