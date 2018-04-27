В Омске дополнительно отремонтируют две дороги

Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Омске чиновникам удалось сэкономить на торгах 23 млн рублей. В связи с этим в городе дополнительно заменят асфальт на двух улицах.

«Это позволит заменить дорожное полотно по улицам 2-й Производственной и на проспекте Губкина, ремонт которых был запланирован на 2019 год», — заявил первый заместитель мэра Омска Евгений Фомин

Напомним, на ремонт дорог в Омске в 2018 году потратят около одного миллиарда рублей. В настоящее время состоялось уже 13 аукционов.