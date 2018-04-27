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В Омске дополнительно отремонтируют две дороги
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В Омске дополнительно отремонтируют две дороги 

АиФ-Омск 12 часов назад
Фото: АиФ-Омск
Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.
В Омске чиновникам удалось сэкономить на торгах 23 млн рублей. В связи с этим в городе дополнительно заменят асфальт на двух улицах.
«Это позволит заменить дорожное полотно по улицам 2-й Производственной и на проспекте Губкина, ремонт которых был запланирован на 2019 год», — заявил первый заместитель мэра Омска Евгений Фомин.
Напомним, на ремонт дорог в Омске в 2018 году потратят около одного миллиарда рублей. В настоящее время состоялось уже 13 аукционов.
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