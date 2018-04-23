В Межмуниципальном отделе МВД России «Тюменский» прошла акция «Госуслуги — это просто!»

Сотрудники Межмуниципального отдела МВД России «Тюменский» провели акцию «Госуслуги — это просто!». Полицейские разъяснили посетителям о возможности получения в электронном виде справки о наличии (отсутствии) судимости, а также о наличии факта уголовного преследования либо о прекращении уголовного преследования.

Силовики подробно рассказали о порядке подачи заявления на получение госуслуги. Для этого необходимо заполнить специальную форму на сайте gosuslugi.ru, прикрепив к заявке скан документа удостоверяющего личность заявителя: страницы с фотографией, датой и местом выдачи документа, прописки, отношением к воинской обязанности.

В конце беседы участникам акции стражи правопорядка раздали брошюры с пошаговым описанием услуги по получению справок.