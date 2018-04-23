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В Межмуниципальном отделе МВД России «Тюменский» прошла акция «Госуслуги — это просто!»
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В Межмуниципальном отделе МВД России «Тюменский» прошла акция «Госуслуги — это просто!» 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 1 час назад
Сотрудники Межмуниципального отдела МВД России «Тюменский» провели акцию «Госуслуги — это просто!». Полицейские разъяснили посетителям о возможности получения в электронном виде справки о наличии (отсутствии) судимости, а также о наличии факта уголовного преследования либо о прекращении уголовного преследования.
Силовики подробно рассказали о порядке подачи заявления на получение госуслуги. Для этого необходимо заполнить специальную форму на сайте gosuslugi.ru, прикрепив к заявке скан документа удостоверяющего личность заявителя: страницы с фотографией, датой и местом выдачи документа, прописки, отношением к воинской обязанности.
В конце беседы участникам акции стражи правопорядка раздали брошюры с пошаговым описанием услуги по получению справок.
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