Где в Казани можно получить георгиевскую ленту?

Георгиевские ленты будут раздавать в Казани до 9 мая С 24 апреля георгиевские ленты раздают в Казани ежедневно с 13.00 до 17.00 на ул. Баумана, в ТЦ «Мега», ТЦ «Кольцо», в парках Победы и Горького. Акция продлится до 9 мая.

4 мая в школе №114 (ул. Кулагина, 55) волонтеры проведут викторину, в рамках которой будут раздавать учащимся вопросы на тему Великой Отечественной войны. За правильные ответы дети получат георгиевские ленты. Затем волонтеры выйдут на улицы микрорайона Теплоконтроль, где продолжать раздавать ленты взамен на правильные ответы викторины.