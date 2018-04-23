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Акция «Георгиевская лента» откроет серию мероприятий к 9 мая в Казани
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Акция «Георгиевская лента» откроет серию мероприятий к 9 мая в Казани 

Казанский репортер 2 часа назад
Фото: Казанский репортер
Во вторник, 24 апреля в Казани стартует акция «Георгиевская лента». В ЦПКиО волонтеры раздадут 15 тысяч ленточек, а до 9 мая в разных районах столицы Татарстана запланированы праздничные мероприятия, заявил в ходе делового понедельника, 23 апреля начальник управления культуры исполкома Казани Азат Абзалов. 7 мая ветеранов и тружеников тыла пригласят в ДК Ленина, здесь пройдет торжество для жителей Авиастроительного и Ново-Савиновского районов.3 мая в сквере Васильченко — это Кировский район Казани, будет открыта «Аллея победителей». На стендах любой желающий сможет оставить фотографии, рассказывающие историю собственной семьи. 4 мая в парке Калейдоскоп, а затем 7 мая в саду Кирова праздник подарят ветеранам Вахитовского и Приволжского районов города. 8 мая ветеранов Советского района пригласят на театрализованное представление на стадионе «Ракета». Кроме того, Казань, традиционно, присоединится к акции «Бессмертный полк». По словам Абзалова, в 2017 году в акции приняли участие более 120 тысяч человек. В этом году шествие также обещает быть многочисленным. 9 мая, к 13:00 участников пригласят для формирования колонны — со стороны улицы Карла Маркса, на пересечении с улицей Горького в районе Аграрного университета. Шествие запланировано до площади 1000-летия. «Просьба к участникам акции предусмотреть удобную одежду и обувь и с пониманием относиться к досмотровым мероприятиям», — говорит Абзалов, добавляя, сама акция стартует в 15:00. На площади 1000-летия казанцев ожидает праздничная программа по завершении шествия.
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