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Акция по профилактике детского травматизма пройдет в мае на МЖД
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Акция по профилактике детского травматизма пройдет в мае на МЖД 

Агентство «Москва» 2 часа назад
В течение мая 2018 г. на Московской железной дороге (МЖД) будет проходить акция по профилактике травматизма «Внимание — дети!». Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе МЖД.
«В течение мая компания «РЖД» будет проводить на всей своей сети, включая Московскую железную дорогу, профилактическую акцию «Внимание — дети!». Мы развернем широкую профилактическую работу. Это очень важно, так как приближаются длительные летние каникулы», — говорится в сообщении.
В пресс-службе отметили, что профилактическая работа будет выстроена таким образом, чтобы везде напоминать пассажирам, гражданам о необходимости соблюдать правила поведения на железной дороге.
«Будут специальные объявления на вокзалах, станциях и пригородных поездах. Появятся специальные информационные плакаты, баннеры и знаки. В подвижном составе Московского центрального кольца будут транслироваться видеоролики ОАО «РЖД», посвященные правилам безопасности на дороге», — пояснили в МЖД. Представитель столичной магистрали подчеркнул, что железнодорожники не ограничиваются лекциями в школе, они постоянно ищут эффективные нетривиальные форматы, чтобы обратить внимание подростков на необходимость соблюдать правила. «Несколько раз мы успешно проводили акцию „Рейс безопасности“, когда катали детей в поезде и рассказывали правила безопасного поведения, а также знакомили с работой локомотивной бригады», — уточнили в пресс-службе. Отмечается, что до конца апреля 2018 г. на МЖД проходит профилактическая акция «Безопасная дорога». Она была инициирована в связи с наступлением теплого времени года, когда традиционно обостряется проблема зацепинга.
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