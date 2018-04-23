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Золото дешевеет
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Золото дешевеет 

Прайм 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Стоимость золота утром в понедельник снижается, на показатель влияет ослабление геополитических рисков и рост курса доллара к мировым валютам, свидетельствуют данные торгов.
Согласно данным торгов, по состоянию на 9.07 мск цена июньского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 2,6 доллара, или на 0,19%, до 1335,9 доллара за тройскую унцию. Стоимость майского фьючерса на серебро опускалась на 0,48%, до 17,08 доллара за унцию.
Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) увеличивался на 0,1%, до 90,41 пункта.
Рынок отмечает снижение геополитических рисков после заявлений со стороны КНДР. В субботу Северная Корея сообщила, что не будет применять ядерное оружие, если для нее не будет ядерной угрозы, и обязуется не передавать свои ядерные технологии другим государствам. Об этом сказано в принятом накануне постановлении пленума ЦК Трудовой партии Кореи.
Это решение приветствовали Южная Корея, Япония, Китай, ЕС, Россия, а также президент США Дональд Трамп. Трамп добавил, что ждет проведения саммита с северокорейским лидером Ким Чен Ыном. Золото традиционно является безопасным активом, поэтому в случае ослабления геополитической неопределенности спрос на него снижается, что приводит к удешевлению металла.
Удорожание доллара также негативно влияет на стоимость золота, потому что рост курса доллара к мировым валютам делает золото дороже для держателей других валют. Доллар поддерживается ростом доходности гособлигаций США.
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