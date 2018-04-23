Золото дешевеет

Стоимость золота утром в понедельник снижается, на показатель влияет ослабление геополитических рисков и рост курса доллара к мировым валютам, свидетельствуют данные торгов.

Согласно данным торгов, по состоянию на 9.07 мск цена июньского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 2,6 доллара, или на 0,19%, до 1335,9 доллара за тройскую унцию. Стоимость майского фьючерса на серебро опускалась на 0,48%, до 17,08 доллара за унцию.

Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США ) увеличивался на 0,1%, до 90,41 пункта.

Рынок отмечает снижение геополитических рисков после заявлений со стороны КНДР . В субботу Северная Корея сообщила, что не будет применять ядерное оружие, если для нее не будет ядерной угрозы, и обязуется не передавать свои ядерные технологии другим государствам. Об этом сказано в принятом накануне постановлении пленума ЦК Трудовой партии Кореи

Удорожание доллара также негативно влияет на стоимость золота, потому что рост курса доллара к мировым валютам делает золото дороже для держателей других валют. Доллар поддерживается ростом доходности гособлигаций США.