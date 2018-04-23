Реализация на электронных торгах жилого помещения по адресу: Ташкентский переулок, д.9, корп.1

Департамент города Москвы по конкурентной политике сообщает о реализация на электронных торгах жилого помещения (2-х комнатной квартиры, 42,9/28,5/5,9), находящегося в собственности города Москвы и хозяйственном ведении ГУП «Моссоцгарантия» по адресу: Ташкентский переулок, д.9, корп.1.

Стартовая цена: 5 112 000 рублей

Прием заявок до 15:00 14 июня 2018 года.

Подробности об объектах и приеме заявок на участии в торгах можно узнать по телефонам ГУП «Моссоцгарантия»: 8-495-971-07-58, 8-495-971-07-99 и на официальных сайтах ГУП «Моссоцгарантия» и Департамента города Москвы по конкурентной политике (msgr.ru, tender.mos.ru).