Почему бомбардировщик Б-2 стоит два миллиарда долларов?

Россию, Великобританию, Францию, Японию, Поскольку нынешний президент США объявил о своих планах увеличить в этом году военный бюджет с целью восстановления истощенной армии страны, нам может потребоваться оценить уже совершенные государством расходы. Запланированное многомиллиардное увеличение поспособствует тому, что США станут еще сильнее опережать остальные страны мира с точки зрения расходов на оборону. И да, согласно Стокгольмскому международному институту исследований проблем мира, в 2015 году США обогнали в этом смысле Китай Саудовскую Аравию и Индию вместе взятые.

Хотя никто не возьмется утверждать, что расходы США на оборону были как минимум чрезмерными, они стали, вероятно, значимым элементом глобального миротворческого процесса. Так на какую же военную технику Америка потратилась более всего? Каков был наивысший расход в долларах на человека? Сегодня мы попробуем дать ответы на эти вопросы. Итак, тема сегодняшнего выпуска: «Почему бомбардировщик Б-2 стоит два миллиарда долларов?»

Б-2 «Спирит», он же бомбардировщик-невидимка, — это американский тяжелый малозаметный стратегический бомбардировщик со стелс-технологией, разработанный с целью прорыва плотной противовоздушной обороны. «Летающее крыло» имеет экипаж из двух человек и может доставлять как обычные, так и термоядерные снаряды.

Разработка данного бомбардировщика, основанного на новейшей технологии, началась во времена администрации Картера и продолжалась во время правления Рейгана, при этом расходы на осуществление программы постоянно росли. Созданный изначально для использования в ходе холодной войны, Б-2 стали задействовать и в более поздних военных операциях на Ближнем Востоке и в Афганистане . Первые версии аппарата стоили 737 миллионов долларов, но в результате последующих доработок и коррективов эта цифра выросла до 929 миллионов. В конечном итоге, после усовершенствования Б-2 в 1997 году, стоимость самолетов составила 2,1 миллиарда долларов за штуку.

Закон о санкционировании расходов на оборону и Конгресс США дали добро на создание 20 самолетов Б-2 за 44,65 миллиарда долларов, то есть по 2,2 миллиарда каждый. Это эквивалентно 36 долларам с каждого налогоплательщика за каждый отдельный самолет или 720 долларам за всю программу. Для среднестатистического американца-трудяги сумма довольно крупная.

Покупка и эксплуатация самих самолетов Б-2 стоят в восемь раз больше их собственного веса в золотом эквиваленте. Да, самолет действительно дорогой, и эти астрономические затраты вызвали множество споров вокруг соответствующего проекта. В настоящее время на службе ВВС США находится 20 таких бомбардировщиков, а использовать их планируется вплоть до 2032 года.

Будучи впечатляющим оружием, Б-2 способен совершать атаки на любой высоте до 50 тысяч футов (15 километров) с дальностью более 6 тысяч миль (9 тысяч 600 километров) на одном только запасе топлива во внутренних баках и более 10 000 морских миль (18 тысяч 500 километров) с одной дозаправкой в воздухе. Он применялся в Ираке , Афганистане и Ливии

Хотя реальных причин столь высокой стоимости аппарата не знает никто, согласно одной из теорий, все дело в материале покрытия. Используемый при создании Б-2 радиолокационный материал обладает высокой водочувствительностью, то есть в полете самолет легко поглощает воду. Трение в воздушном потоке вызывает нагрев поверхности Б-2, и поглощенная материалом вода начинает выкипать, а сам материал — пузыриться. По мере разрушения поверхностного материала невидимость Б-2 начинает снижаться. После каждого полета возникает необходимость устранения этих пузырьков, отсюда и масштабные расходы на обслуживание.

У данной теории есть один недостаток: действительно ли Б-2 способен летать так быстро, что поверхностный материал нагревается до точки кипения? Верна теория или нет, все эксперты согласны с тем, что огромных денег стоит одна только используемая для покрытия краска, а капитальный ремонт, который должен осуществляться не реже одного раза в семь лет, обходится в 60 миллионов долларов на самолет.

Но действительно ли Б-2 стоит 2,1 миллиарда? Многие считают, что вследствие двойной бухгалтерии и других ловких трюков стоимость самолета сильно завышена, и разработка и производство одной штуки стоят не больше 500 миллионов долларов. Это примерно вдвое больше стоимости вылета пассажирского авиалайнера Боинг-747.

С учетом расходов на подготовку экипажа, оружие, расходные материалы и топливо, стоимость самолета выходит далеко за пределы одного лишь производства. Может быть, причиной дороговизны является факт, что самолетов этого типа было создано очень мало.

С целью получения более четкого представления в данной области обратим свой взор на производителей авто. Представьте, что « Дженерал моторс » потратила 20 лет на создание революционной линейки из 20 автомобилей, современных и единственных в своем роде. Для этого им пришлось бы освоить новую механику с целью получения новых навыков для использования новых материалов для создания новых автомобилей, которые станут подчиняться системе проектирования, требующей постоянного контроля на каждом этапе проектирования и производства. Системы проектирования необходимо не только составить, но и реализовать с высокой точностью.

Так произошло и в случае с Б-2: лучшие инженеры были наняты и обучены другими высококвалифицированными специалистами с целью строительства самолета, представляющего наиболее современные технологии, которые считались жизненно важными на стадии разработки и оказались полезны в ходе операций с 1990-х годов.

Передовые технологии должны не просто возникать, их необходимо тщательно развивать на протяжении многих лет, что неизбежно сопровождается множеством ошибок, высоким уровнем мастерства и различными проектными изменениями, в результате чего продукт выходит на рынок со всеми необходимыми характерными особенностями.

Проблема заключается в наличии целого ряда других воздушных судов: Ф-22 «Раптор», к примеру, практически невидим на радарах и является наиболее передовым и дорогим истребителем после Б-2, при этом его стоимость оценивается примерно в 339 миллионов долларов за штуку — в сравнении с Б-2 цифра совершенно незначительная.

Так что, вполне вероятно, что после последних запланированных полетов в 2032 году у Б-2 появится преемник. Невзирая на свою стоимость, бомбардировщик приносил пользу с самого первого дня ввода в эксплуатацию в 1999 году, а сегодня является единственным самолетом, способным доставлять массивные боеприпасы, и если возникнет необходимость уничтожить скрытую глубоко под землей ядерную установку, лучше этого самолета США не найти.

Как думаете вы, стоит ли Б-2 таких денег? Ждем ответов в комментариях.