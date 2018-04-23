Участники срочного рынка несколько ухудшили оценку ближайших перспектив индекса РТС, — Виталий Манжос, старший риск-менеджер ИК «Норд Капитал»

Мы ожидаем нейтрального открытия индекса МосБиржи с несущественным отклонением, в районе 2230-2235 п. Ближайшими значимыми поддержками останутся уровни 2220, 2200 п. В качестве сильных сопротивлений выступят отметки 2240, 2250 п.

После нейтрального старта торгов наиболее вероятно продолжение пятничной консолидации индекса МосБиржи вблизи уровня открытия. Этому способствует неопределенное состояние внешнего фона.

Во второй половине дня привычным внешним ориентиром для участников локальных торгов останется динамика изменения стоимости фьючерсов на нефть. Некоторое влияние на ход локальных торгов также может оказать публикация мартовской статистики по изменению объемов продаж на вторичном рынке жилья в США (17.00 МСК).

В минувшую пятницу основные российские фондовые индексы МосБиржи (+0,09%) и РТС (-0,68%) завершили торги с неравномерным разнонаправленным отклонением по отношению к уровням предыдущего закрытия. Сравнительная слабость долларового индекса РТС была обусловлена утренним ослаблением рубля по отношению к североамериканской валюте. В то же время рублевый индекс МосБиржи на протяжении всего торгового дня неуверенно консолидировался в рамках достаточно узкого диапазона 2223-2243 п. Этому способствовал достаточно неоднозначный внешний фон и относительное затишье на внешнеполитическом фронте. Президент США Дональд Трамп переключил свое внимание с ближневосточной и антироссийской тематики на состояние нефтяного рынка. Он заявил о том, что текущие цены на нефть являются искусственно завышенными, что неприемлемо. Между тем, очередной министерский комитет по мониторингу исполнения нефтяной сделки в формате ОПЕК+ завершил свою работу без вынесения каких-либо рекомендаций. Участники международного соглашения оказались вполне довольны текущим положением дел в нефтяной отрасли. Поэтому они не намерены предпринимать новых резких движений. В то же время фьючерсы на нефть сорта Brent продолжили торговаться вблизи своих долгосрочных максимумов. В подобных условиях среднесрочная слабость российского рынка акций может быть оправдана лишь «санкционным» дисконтом.

Под закрытие вечерней торговой сессии июньские фьючерсы на индекс РТС (RIM8) пришли в состояние умеренной бэквордации величиной в 8,9 п., или 0,8% по отношению к базовому индикатору. Участники срочного рынка несколько ухудшили оценку ближайших перспектив индекса РТС.

На фоне незначительного прироста индекса МосБиржи, состоявшегося по итогам торгового дня, наиболее ликвидные акции закрылись с умеренным разнонаправленным отклонением в пределах 1-2% по отношению к уровням предыдущего закрытия.

Заметно слабее рынка выглядели бумаги розничной торговой сети Магнит (MGNТ RM, -1,95%). В пятницу стало известно, что эмитент сократил свою чистую прибыль по МСФО по итогам первого квартала на 1,83%, до уровня 7,41 млрд руб. Чистая выручка в рублях за указанный период возросла лишь на 8,08%. По этому показателю «Магнит» заметно отстал от конкурирующих компаний «Лента» и « Х5 Retail Group ». Достаточно тревожным сигналом стало и заметное ухудшение сопоставимых продаж (LFL) в трех из четырех форматах торговых точек.

Мы уже говорили о рисках того, что после смены крупнейшего акционера «Магнита» текущие проблемы торговой сети могут решаться в основном за счет ее «накачки» кредитными средствами. На прошлой неделе вышло сообщение о том, что дочерняя компания ритейлера АО «Тандер» увеличит максимальный лимит задолженности по действующему кредитному соглашению с банком ВТБ до 60 млрд руб. Не исключено, что к тому моменту, когда кредитная организация решит выйти из состава акционеров непрофильного актива, он окажется перегружен долгами.

Отметим также сравнительную слабость акций «Аэрофлота» (AFLT RM, -1,03%). В качестве негатива для этих бумаг выступило сообщение о том, что экипажи авиакомпании «Аэрофлот» начали сталкиваться с препятствиями при получении американских виз. В самом худшем случае это даже может стать причиной прекращения полетов в США. Таким образом, сугубо политические факторы могут нанести существенный ущерб отечественному авиаперевозчику.

Акции Мостотрест (MSTT RM, -7,66%) сильно подешевели на фоне публикации финансовых и операционных результатов эмитента за 2017 год. Инвесторов и спекулянтов разочаровало годовое сокращение чистой прибыли на 40%, до уровня в 3.0 млрд руб. При этом годовая выручка компании возросла на 19% за счет увеличения объемов строительства. Достаточно неприятным сигналом для акционеров стало и многократное увеличение чистого долга эмитента за минувший год с 2,9 млрд руб. до 15,8 млрд руб. Столь сильное повышение долговой нагрузки было связано с текущими расходами на софинансирование долгосрочных инвестиционных контрактов.

Акции Новатэк (NVTK RM, +0,61%) пользовались умеренным спросом и сумели закрыться лучше рынка. Интерес к ним подогрело заявление главы газодобывающей компании Леонида Михельсона о возможности увеличения дивидендов после принятия решения о финансировании проекта «Арктик СПГ 2».

Перед началом торгов в России фьючерсы на фондовые индексы США умеренно повышаются в пределах 0,3%. Контракты на нефть сорта Brent незначительно подешевели на 0,1%. Фьючерсы на золото понизились в цене на 0,2%. Японский фондовый индекс Nikkei225 потерял 0,2%. Гонконгский Hang Seng просел на 0,3%.

Состояние внешнего фона перед началом торгов в России можно охарактеризовать как неопределенное.