Рынок акций РФ отыграет существенное вечернее ухудшение внешнего фона, — Виталий Манжос, старший риск-менеджер ИК «Норд Капитал»

Мы ожидаем негативного открытия индекса МосБиржи с заметным понижением порядка 0,5-0,7%, вблизи отметки 2240 п. Ближайшими значимыми поддержками станут уровни 2230, 2220 п. В качестве сильных сопротивлений выступят отметки 2260, 2270 п.

В первые минуты торгов локальный рынок отыграет существенное вечернее ухудшение внешнего фона. Позднее вероятен переход индекса МосБиржи в состояние бокового движения вблизи уровня открытия в ожидании новых значимых драйверов.

Во второй половине дня ключевым внешним ориентиром для участников локальных торгов останется динамика изменения стоимости фьючерсов на нефть. Контракты на «черное золото» могут заметно сдвинуться по факту вечерней публикации официальных еженедельных данных по изменению запасов нефти и нефтепродуктов от Минэнерго США (17.30 МСК).

В минувший вторник основные российские фондовые индексы МосБиржи (+0,12%) и РТС (+0,80%) закрылись с неравномерным повышением по отношению к уровням предыдущего закрытия. В первой половине дня они демонстрировали еще более масштабный прирост, сформировавшийся в результате позитивного открытия с заметным разрывом вверх. Однако под закрытие торгов они отступили от своих внутридневных максимумов, вслед за вечерним ухудшением внешнего фона. Против локальных «быков» сыграло сползание фондовых индексов США на негативную территорию и коррекционный откат во фьючерсах на нефть сорта Brent, которые незадолго до этого в очередной раз обновили свой долгосрочный максимум. Свою негативную роль сыграло и итоговое заявление по результатам встречи глав внешнеполитических ведомств стран «большой семерки». В нем прозвучало очередное напоминание о возможности ужесточения внешних санкций в отношении России . Формальных поводов для этого более чем достаточно.

Добавим, что среднесрочная техническая картина в индексах МосБиржи и РТС не претерпела изменений по итогам вчерашних торгов. Рублевый индекс МосБиржи продолжает движение в средней части своего полугодового диапазона. В нем по-прежнему отсутствуют значимые сигналы для выбора направления открытия позиций. В то же время долларовый индекс РТС продолжает выглядеть слабо в связи с недавним ослаблением российской валюты.

Под закрытие вечерней торговой сессии июньские фьючерсы на индекс РТС (RIM8) пришли в состояние существенной бэквордации величиной в 14,2 п., или 1,2% по отношению к базовому индикатору. Участники срочного рынка заметно ухудшили оценку ближайших перспектив индекса РТС.

На фоне незначительного прироста индекса МосБиржи, состоявшегося по итогам торгового дня, наиболее ликвидные акции закрылись с умеренным разнонаправленным отклонением в пределах 1-2% по отношению к уровням предыдущего закрытия.

Наиболее заметным и значимым событием на локальном рынке стало продолжение восстановительного роста бумаг RUSAL plc (RUAL RM, +4,07%). Контрагенты «Русала» получили более длительную отсрочку для завершения сделок вплоть до 23 октября текущего года. Кроме того, санкции в отношении российской алюминиевой компании могут быть вообще отменены в случае, если Олег Дерипаска перестанет ее контролировать. Явное смягчение позиции США по отношению к «РусАлу» очевидно связано с тем, что адресные санкции больно ударили по ряду других иностранных компаний, в том числе и американских. Кроме того, стремительный рост мировых цен на алюминий не пойдет на пользу такому крупному его потребителю, как США. Вчерашний рост стоимости бумаг RUSAL plc подтверждался увеличившимися торговыми объемами. Однако мы бы не стали ожидать от этих акций уверенного восстановления к уровням начала апреля. Скорее всего, им предстоит длительный период волатильной консолидации в границах широкого диапазона 20-35 руб.

Лидером скромного прироста среди голубых фишек выступили бумаги Лукойл (LKOH RM, +0,64%). Они пользовались умеренным спросом на фоне сообщения эмитента о рекомендованной советом директоров величине дивидендов за 2017 год, которая составит 130 руб. на акцию. С учетом выплаченных ранее промежуточных дивидендов в размере 85 руб., суммарная годовая дивидендная доходность по этим бумагам составит 215 руб., или порядка 5,4% от их текущей цены. В сравнении с прошлым годом дивиденды «Лукойла» увеличатся на 10,3%.

Акции НЛМК (NLMK RM, +0,49%) лишь несущественно опередили индекс МосБиржи на фоне вчерашней публикации финансовых результатов эмитента за 1 квартал 2018 года по МСФО. Между тем, квартальная чистая прибыль металлургической компании возросла на 56% по отношению к аналогичному периоду прошлого года и на 17% в сравнении с предыдущим кварталом. С технической точки зрения мы наблюдаем в бумагах НЛМК очередную попытку пробоя достаточно сильного трехмесячного сопротивления, расположенного в район 155-157 руб. Вполне возможно, что свежая отчетность станет стимулом для преодоления указанных уровней. В противном случае эти бумаги продолжат волатильную консолидацию в рамках достаточно широкого коридора 138-157 руб.

Заметно хуже рынка торговались бумаги Магнит (MGNТ RM, -1,17%), Аэрофлот (AFLT RM, -1,28%), ММК ( MAGN RM, -1,43%), Yandex clA (YNDX RM, -1,64%), FIVE-гдр (FIVE RM, -1,73%), ENPL-гдр (ENPL RM, -5,33%).

Перед началом торгов в России фьючерсы на фондовые индексы США умерено понизились в цене в пределах 0,2%. Контракты на нефть сорта Brent после резкого вечернего спада балансируют на грани положительного и отрицательного отклонения. Фьючерсы на золото подешевели на 0,4%. Японский фондовый индекс Nikkei225 понизился на 0.3%. Гонконгский Hang Seng просел на 1,0%.

С учетом слабого закрытия рынка акций в США и вечернего ухудшения настроений на нефтяном рынке, состояние внешнего фона перед началом торгов в России можно охарактеризовать как умеренно негативное.