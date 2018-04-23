В Оренбуржье завершилась акция «Неделя без турникетов» 

На минувшей неделе многие организации Оренбургской области приняли участие во всероссийской акции «Неделя без турникетов». В течение семи дней они открывали свои двери для всех желающих.
В акцию поддержало и областное управление ФССП. Судебные приставы совместили акцию с масштабным профориентационным мероприятием для студентов-старшекурсников ОГУ, завершающих обучение.
Сотрудники управления провели для учащихся экскурсию по музею и зданию УФССП, рассказали о деятельности и становлении Службы. Также студентам показали интерактивный тир и разрешили пострелять из электронного оружия.
Напомним, что с 16 по 20 апреля в акции принял участие и Оренбургский локомативоремонтный завод. Сотрудники предприятия провели для школьников и студентов колледжей Оренбурга экскурсии по музею завода, цехам и производственным участкам.