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В Оренбуржье завершилась акция «Неделя без турникетов»
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В Оренбуржье завершилась акция «Неделя без турникетов» 

ProOren 41 минуту назад
Фото: ProOren
На минувшей неделе многие организации Оренбургской области приняли участие во всероссийской акции «Неделя без турникетов». В течение семи дней они открывали свои двери для всех желающих.
В акцию поддержало и областное управление ФССП. Судебные приставы совместили акцию с масштабным профориентационным мероприятием для студентов-старшекурсников ОГУ, завершающих обучение.
Сотрудники управления провели для учащихся экскурсию по музею и зданию УФССП, рассказали о деятельности и становлении Службы. Также студентам показали интерактивный тир и разрешили пострелять из электронного оружия.
Напомним, что с 16 по 20 апреля в акции принял участие и Оренбургский локомативоремонтный завод. Сотрудники предприятия провели для школьников и студентов колледжей Оренбурга экскурсии по музею завода, цехам и производственным участкам.
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