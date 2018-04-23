В Оренбуржье завершилась акция «Неделя без турникетов»

На минувшей неделе многие организации Оренбургской области приняли участие во всероссийской акции «Неделя без турникетов». В течение семи дней они открывали свои двери для всех желающих.

В акцию поддержало и областное управление ФССП. Судебные приставы совместили акцию с масштабным профориентационным мероприятием для студентов-старшекурсников ОГУ, завершающих обучение.

Сотрудники управления провели для учащихся экскурсию по музею и зданию УФССП, рассказали о деятельности и становлении Службы. Также студентам показали интерактивный тир и разрешили пострелять из электронного оружия.