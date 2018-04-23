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Fitch подтвердило рейтинг Москвы с позитивным прогнозом
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Fitch подтвердило рейтинг Москвы с позитивным прогнозом 

Деловая газета «Взгляд» 36 минут назад
Международное рейтинговое агентство Fitch подтвердило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента Москвы в национальной и иностранной валютах на уровне «BBB-» с позитивным прогнозом, сообщили в агентстве.
Краткосрочный РДЭ города в иностранной валюте подтвержден на уровне «F3». Рейтинг приоритетного необеспеченного долга — на уровне «BBB-», передает РИА «Новости».
«Экономика Москвы является сильной, диверсифицированной и ориентированной на услуги, что обеспечивает устойчивую поддержку высоким финансовым показателям», — заявили в Fitch. Там заявили, что власти российской столицы придерживаются разумной фискальной политики.
«Долговой портфель значительно уменьшился, поскольку город придерживается минимизации своих долговых обязательств», — сообщает агентство. Fitch отмечает, что может понизить рейтинг города в случае понижения суверенного рейтинга России или при ухудшении показателей бюджета города.
Напомним, в октябре 2017 года Fitch подтвердило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента (РДЭ) Москвы и Санкт-Петербурга в местной и иностранной валютах на уровне «BBB-», краткосрочные РДЭ — на уровне «F3».
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