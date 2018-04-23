Fitch подтвердило рейтинг Москвы с позитивным прогнозом

Краткосрочный РДЭ города в иностранной валюте подтвержден на уровне «F3». Рейтинг приоритетного необеспеченного долга — на уровне «BBB-», передает РИА «Новости»

«Экономика Москвы является сильной, диверсифицированной и ориентированной на услуги, что обеспечивает устойчивую поддержку высоким финансовым показателям», — заявили в Fitch. Там заявили, что власти российской столицы придерживаются разумной фискальной политики.

«Долговой портфель значительно уменьшился, поскольку город придерживается минимизации своих долговых обязательств», — сообщает агентство. Fitch отмечает, что может понизить рейтинг города в случае понижения суверенного рейтинга России или при ухудшении показателей бюджета города.