«Мы выживаем»: челябинские маршрутчики развеяли слухи о подорожании проезда

Частные перевозчики и власти Челябинска опровергли информацию о повышении стоимости проезда в маршрутках, которая появилась в выходные в соцсетях и ряде СМИ.

По неподтверждённой информации, проезд подорожает с нынешних 25 рублей до 27–35 рублей. Причём решение якобы было принято совместно с властями города, которые и стали инициаторами встречи с частниками для привлечения пассажиров в трамваи, троллейбусы и автобусы.

На аппаратном совещании глава города Евгений Тефтелев выразил недоумение этой информацией и сказал, что слышит об этом впервые.

— Муниципалитет не устанавливает цены на маршрутные такси. Такую тему не обсуждали, — добавил председатель гордумы Станислав Мошаров . — Ситуация в муниципальном транспорте стабилизируется, все внутренние резервы практически реализованы, но пока он остаётся убыточным.

Начальник городского управления транспорта Роман Болотов назвал сообщение провокацией.

— Они только могут понизить цены по решению ФАС , — сказал он.

74.ru обзвонил нескольких маршрутных перевозчиков. Они ответили, что никаких встреч с чиновниками не было, решение о повышении стоимости проезда не принималось. Впрочем, все отмечают, что сверхприбыли не имеют, а кто-то и вовсе работает на грани рентабельности.

— Крупные предприятия, которые я знаю, цены повышать не планируют. Может, кто-то из иногородних, — рассказал директор ООО «Первая Гильдия+» (маршруты № 14 и 36) Рустам Тимуршин. — Пассажиров становится меньше, и некоторые даже задумываются о необходимости снизить стоимость и начать менять маршрутную сеть, убирать дублирующие маршруты.

— О повышении цен не слышал, — сказал представитель предприятий ООО «Такси-сервис», «Такси-сервис Ком», «Копейское маршрутное такси», «Копейское маршрутное такси» (маршруты № 3, 17, 58, 77) Константин Дюльдин. — Мы выживаем. При этом несём социальную нагрузку.

— Подорожание проезда не планируется. По прошлому повышению цен антимонопольная служба до сих пор работает, — прокомментировал представитель ООО «Кумир-Автолайн» и ООО «Кумир-Автолайн 2» (маршруты № 12, 22, 23) Илья Кушнерук.

В прошлом году проезд в маршрутках дорожал дважды — в марте и ноябре. Меру назвали вынужденной и связанной с подорожанием топлива и запчастей. Причём самая адекватная цена, по словам водителей, — 32 рубля.

Специалисты УФАС увидели в этом сговор. В материалах дела фигурируют ООО «Первая Гильдия+», ООО «Такси-сервис», ООО «Такси-сервис Ком», ООО «Копейское маршрутное такси», ООО «Аль-Транс», ООО «Трейд-авто», ООО«Урал-Дом», ИП Осинский, ООО «Гранд», ООО «Кумир-Автолайн», ООО «Кумир-Автолайн 2», ИП Деменюк, ООО «Сервис-Транс», ООО «Эдельвейс», ООО «Челябинское такси», ООО «Челябинское маршрутное такси», ООО «Автолайн», ООО «ЧелябАвтобус», ООО «Автобан», ИП Карпова, ООО «Консул», ИП Мамакурбанова, ООО «Авто-лига», ООО «АвтоЛуч», ООО «Автотранспортное предприятие 2», ООО «Тодес», ИП Темникова, ООО «Общественный городской транспорт», ООО «ОВВИ-Авто», ИП Мухгалимов и ООО «Кременкульское пассажирское автотранспортное предприятие».