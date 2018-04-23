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Алюминий вновь дорожает
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Алюминий вновь дорожает 

Прайм 1 час назад
Фото: РИА Новости
Стоимость алюминия на Лондонской бирже металлов растет в понедельник после закрытия в минусе в пятницу из-за опасений в перебоях в поставках металла из-за санкций США против "Русала", свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 4.55 мск стоимость фьючерсов на алюминий в Лондоне росла на 1,6%, до 2507,5 доллара. По итогам торгов пятницы алюминий подешевел на 0,6%, до 2469 долларов. При этом стоимость алюминия в Шанхае на утренних торгах снижалась на 0,4%, до 14,97 юаня (2,378 доллара) за тонну.
Цена майских фьючерсов на медь на бирже Comex в 8.04 мск росла на 0,68%, до 3,177 доллара за фунт (около 0,45 килограмма). По итогам торгов пятницы стоимость тонны меди на Лондонской бирже металлов (LME) с поставкой через три месяца увеличилась на 0,11% — до 6992 доллара за тонну, цинка — на 0,29%, до 3233 доллара за тонну.
Главной новостью на алюминиевом рынке по-прежнему остаются последствия санкций минфина США против компании "Русал".
В начале апреля США ввели новые санкции против РФ. В список попал ряд крупных российских бизнесменов и подконтрольные им компании, в частности, Олег Дерипаска и подконтрольные ему En+ Group, группа "ГАЗ", "Базовый элемент" и "Русал".
Ряд контрагентов "Русала" после этого объявили о пересмотре контрактов с компанией. Австрало-британская Rio Tinto, в частности, сообщила, что объявит форс-мажор по некоторым контрактам с "Русалом" из-за попадания российской компании в санкционный список минфина США. Об этом же заявил и швейцарский сырьевой трейдер Glencore, который является крупнейшим покупателем алюминия "Русала". В пятницу на прошлой неделе о пересмотре контрактов с российской компанией и объявлении форс-мажора по ряду из них объявила норвежская Norsk Hydro.
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