Алюминий вновь дорожает

Стоимость алюминия на Лондонской бирже металлов растет в понедельник после закрытия в минусе в пятницу из-за опасений в перебоях в поставках металла из-за санкций США против "Русала" , свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 4.55 мск стоимость фьючерсов на алюминий в Лондоне росла на 1,6%, до 2507,5 доллара. По итогам торгов пятницы алюминий подешевел на 0,6%, до 2469 долларов. При этом стоимость алюминия в Шанхае на утренних торгах снижалась на 0,4%, до 14,97 юаня (2,378 доллара) за тонну.

Цена майских фьючерсов на медь на бирже Comex в 8.04 мск росла на 0,68%, до 3,177 доллара за фунт (около 0,45 килограмма). По итогам торгов пятницы стоимость тонны меди на Лондонской бирже металлов (LME) с поставкой через три месяца увеличилась на 0,11% — до 6992 доллара за тонну, цинка — на 0,29%, до 3233 доллара за тонну.

Главной новостью на алюминиевом рынке по-прежнему остаются последствия санкций минфина США против компании "Русал".

В начале апреля США ввели новые санкции против РФ . В список попал ряд крупных российских бизнесменов и подконтрольные им компании, в частности, Олег Дерипаска и подконтрольные ему En+ Group , группа "ГАЗ", "Базовый элемент" и "Русал".

Ряд контрагентов "Русала" после этого объявили о пересмотре контрактов с компанией. Австрало-британская Rio Tinto, в частности, сообщила, что объявит форс-мажор по некоторым контрактам с "Русалом" из-за попадания российской компании в санкционный список минфина США. Об этом же заявил и швейцарский сырьевой трейдер Glencore, который является крупнейшим покупателем алюминия "Русала". В пятницу на прошлой неделе о пересмотре контрактов с российской компанией и объявлении форс-мажора по ряду из них объявила норвежская Norsk Hydro.