Почему биткоин — это классический пузырь

Только ленивый не использовал закон Меткалфа, чтобы оценить стоимость биткоина в будущем: по нему, чем больше пользователей в сети, тем выше ее ценность. А если быть еще более точным, то «полезность сети пропорциональна квадрату численности пользователей этой сети».

Эту концепцию легко объяснить через простейший пример с использованием телефона: когда некому было звонить, телефоны не пользовались таким большим спросом. А что происходит сейчас?

Согласно приблизительным оценкам на основе этого закона, цена биткоина должна достичь 55 тыс. долл. в ближайшие пять лет. При таком раскладе уже к концу текущего года криптовалюта должна вернуться в район 20 тыс. долл.

Быки и медведи

Однако после резкого провала цены с начала текущего года появились и другие версии: по мнению аналитиков из Цюриха , число пользователей не должно влиять на цену биткоина. Более того, уровни поддержки, вблизи которых криптовалюта может остановить падение, уже итак в четыре раза ниже текущих уровней.

А если так, то все ожидания по поводу возвращения биткоина хотя бы выше $15000 выглядят слишком оптимистично.

Более того, на днях агентство Bloomberg опубликовало интересное исследование, проведенное двумя экономистами, назвавшими себя Côtes du Rhône. По их мнению, валюта слишком переоценена — текущая справедливая цена для нее составляет порядка $20.

Оценки экономистов основываются на количественной теории денег — с увеличением их количества, цена денег падает.

Истина где-то рядом

Никто не знает, куда пойдет цена криптовалюты даже в ближайшей перспективе. Можно найти тысячу и одну формулу, чтобы оправдать свою теорию. Однако иногда имеет смысл посмотреть на историю.

График динамики биткоина интересным образом напоминает все предыдущие схемы поведения цены после того как пузырь лопается. Взять пузыри на фондовом рынке США , или поведение евро в первые годы после запуска, или даже динамику золота, которое всегда считалось «тихой гаванью» и «самым безопасным активом».

Какой этап пузыря?

Обычно все начинается с внимания СМИ. Как только газеты начинают писать, а телевидение активно обсуждать потенциал какого-либо финансового инструмента — это явный признак зарождения пузыря. И дальше только вопрос времени, когда же он лопнет, и успеешь ли ты вовремя спрыгнуть с этого поезда.

Энтузиасты доводят актив до довольно высокого уровня, затем к ним присоединяются все желающие, мотивированные исключительно алчностью, а не инвестиционными соображениями и в кульминации мы сталкиваемся с манией.

Именно после этого точка невозврата пройдена: самые прозорливые инвесторы начинают фиксировать прибыль, однако те, кто вошел на самых поздних этапах, не хотят в это верить. Так и возникает «ловушка для быков» — часть рынка очень хочет верить в то, что «это лишь период перед новым скачком вверх».

Хочет, но опасается — поэтому небольшое укрепление актива тут же заставляет самых осторожных начать бегство из рынка, которое сменяется фазами капитуляции и отчаяния. Затем к инвесторам приходит успокоение и трезвая оценка рыночной обстановки. Именно в этом моменте начинается возврат к среднему значению.

Взгляните на график биткоина. Здесь была и «ловушка для быков», и «капитуляция», и «отчаяние». А текущая фаза очень сильно напоминает период, который называют «возврат к среднему значению».

А если так, то биткоин будет постепенно восстанавливаться от текущих значений, не без волатильности, присущей этой валюте, однако уже в более сдержанном ритме и без резких провалов.

При текущей динамике, если не учитывать именно прошлогодний ноябрьский-декабрьский всплеск спроса, вызванный криптохайпом, а не реальной оценкой ситуации, уже к концу текущего года биткоин будет вновь стоить порядка $4000.