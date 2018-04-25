Медведев призвал активно продвигать экспорт несырьевой продукции

На заседании президиума совета по стратегическому развитию и приоритетным проектам рассмотрели, какие дополнительные стимулы можно придать направлению, связанному с международной кооперацией и экспортом. В прошлом году после нескольких лет снижения был зафиксирован рост несырьевого неэнергетического экспорта. «В цифрах это 22 процента в годовом исчислении, более 130 миллиардов долларов», — подчеркнул председатель правительства . Отчасти, признал он, это связано с восстановлением цен по ряду товарных позиций, но и поддержку со стороны государства отрицать тоже нельзя.

Восходящий тренд сохранялся и в начале этого года: в январе-феврале несырьевой экспорт прибавил почти треть к аналогичному периоду прошлого года. «Конечно, такие тенденции надо закреплять», — сказал Дмитрий Медведев.

Тем более, что президентом поставлена конкретная задача — увеличить объемы несырьевого неэнергетического экспорта до 250 миллиардов долларов к 2024 году. Это означает, что нужно практически удвоить текущие показатели. «Значит, необходимо, чтобы ежегодно мы прирастали не менее чем почти на 10», — скалькулировал премьер. Чтобы все понимали масштабы предстоящей работы, он просто предложил сравнить: мировой экспорт, как считают во Всемирной торговой организации, будет прибавлять по 2,5 процента в год.

— То есть нужно двигаться в четыре раза быстрее, — констатировал глава кабинета министров. — Задача очень и очень непростая, но потенциально исполнимая, особенно с учетом того, что даже при всех наших достижениях база, которую мы имеем, не очень высокая, если сравнить с экспортом других промышленно развитых крупных экономик.

Решение столь амбициозной цели потребует от правительства перенастройки экспортной политики, более интенсивного развития производств, логистической инфраструктуры, упрощения экспортных операций. «Нужно устранять и административные барьеры для бизнеса, — указал Медведев. — Экспортеры нередко сталкиваются с необходимостью предоставлять одни и те же документы в различные органы, как это у нас водится. Это приводит к дополнительным издержкам, к трате времени». Разумным решением ему кажется создание на базе Российского экспортного центра системы «одного окна». Компании один раз предоставят все документы в электронном виде, а потом будут их использовать для получения услуг, справок и документов.

Также премьер-министр предложил обсудить ряд мер по уточнению режима валютного контроля, о чем регулярно просят экспортеры. Министр промышленности и торговли Денис Мантуров уточнил, что речь идет о традиционном запросе об оптимизации сроков возврата НДС. «И такую работу Минфин , на самом деле, проводит. Надеюсь, что здесь будет найден оптимальный механизм или, точнее, компромисс между бизнесом и государством с точки зрения ускорения процедур возврата», — сказал он журналистам.

В прошлом году хороший экспортный рост показали автомобилестроение, авиастроение, железнодорожная и сельскохозяйственная техника. Большой потенциал в правительстве видят в сфере информационных технологий, туристических, медицинских, образовательных услуг. «Все эти позиции надо не только уверенно сохранять, но и активно — можно даже сказать, агрессивно — продвигать на глобальных рынках», — подчеркнул премьер.

Глава Минпромторга также выделили потенциал по нефтегазовому, энергетическому и тяжелому машиностроению, которые вместе могут дать дополнительные 17 миллиардов долларов. Для химической отрасли, включая производство пластиков, полимеров, шины, минеральных удобрений и фармацевтику, установлена планка в 15 миллиардов. «Ну и, конечно же, это металлургия и лесопромышленный комплекс, — добавил Мантуров. — Здесь все будет зависеть от того, как будут реализовываться проекты по строительству целлюлозно-бумажных комбинатов».

Дальнейшей экспансии на мировой рынок правительство ждет от сельскохозяйственной продукции, которая сейчас продается в 143 стран мира. «По пшенице Россия стала экспортером номер один в мире, увеличив поставки на зарубежные рынки почти в 2,5 раза, если отсчитывать от 2013 года», — напомнил Дмитрий Медведев. В прошлом году аграрии продали в другие страны товаров на 20 миллиардов долларов.

Министр сельского хозяйства Александр Ткачев держит в уме куда более амбициозные планы — 45 миллиардов долларов к 2024 году. «Мы собираемся продавать не только традиционно зерно, растительное масло, рыбу, — отметил глава Минсельхоза , — но и говорим сегодня о кондитерских изделиях, о сахаре, мясной и молочной продукции». Главное — надо делать уклон в сторону переработки и экспортировать не сырье, а готовую продукцию.