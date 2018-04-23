Золотое времечко

Золото во все времена считалось одним из самых надежных средств сохранения капитала. Особенно во время революций и финансовых кризисов. Стоит ли сейчас начать вкладываться в золото и какую часть инвестиций можно направить на его покупку?

Инвестиций не будет

Российский фондовый рынок разочаровал инвесторов. Буквально за несколько апрельских деньков его капитализация упала на 400—500 млрд рублей. Потеряли все: и те, кто в ожидании дивидендов вкладывал в крупные компании, и те, кто рисковал, собирая в портфель бумаги перспективных эмитентов. Флагман рынка Сбербанк потерял с начала апреля больше 15% своей стоимости. В середине месяца индекс Мосбиржи торговался практически на уровне декабря 2017-го, таким образов «обнулив» весь январско-февральский рост. Напомним, что тогда биржевой индекс поднимался выше 2 300 пунктов.

В минусе оказались и те, кто решил сделать ставку на долговые бумаги. Обеспокоенные введением новых санкций и милитаристскими настроениями участников конфликта в Сирии нерезиденты стали распродавать российские бонды. Распродажи привели к росту доходностей ОФЗ, доходность индекса госбумаг поднялась на 0,32 процентного пункта. «Было позитивное восприятие, связанное с тем, что инфляция под контролем, и это была такая „бычья“ история для российских гособлигаций, но мы считаем, что падение валюты, которое мы увидели, ставит все это под угрозу», — приводит слова стратега по глобальным рынкам в JP Morgan Майкла Белла агентство Bloomberg

Продуктовый виджет

Последние несколько дней котировки российских эмитентов постепенно восстанавливаются. Повезло инвесторам, которые вложили деньги в акции нефтегазовых компаний. С начала месяца цена акций «Газпрома» поднялась на 3%, котировки «Роснефти» выросли на 9%. Однако уверенности в долгосрочном росте рынка нет ни у участников рынка, ни у финансовых властей. Как заявила первый заместитель председателя ЦБ Ксения Юдаева , из-за новых санкций приток портфельных инвестиций в Россию , скорее всего, снизится. «По портфельным инвестициям, конечно же, либо чистый приток будет меньше, либо отток — больше. А общий эффект на баланс будет зависеть и от других показателей, если цены на нефть вырастут, и это вполне может привести к накоплению активов наших компаний», — сказала она.

Прогнозы аналитиков также выглядят пессимистично. «Ситуация вокруг Сирии сохраняет оттенок неопределенности, поскольку концептуально противостояние между Россией и США по данному вопросу сохраняется… Поэтому инвесторы, на наш взгляд, предпочли дождаться дополнительных подтверждений того, что конфликт исчерпан и рецидива не будет», — написала в обзоре аналитик УК «Райффайзен Капитал» Софья Кирсанова.

По словам аналитика УК «Альфа-Капитал» Артема Копылова, хотя стоимость российских активов по прежнему остается низкой, но риски введения очередных санкций могут спровоцировать новую коррекцию. «Поддерживающим фактором для фондового рынка на данный момент являются высокие цены на нефть. Российский рынок имеет шанс ограниченно вырасти за счет нефтегазового сектора», — говорит он.

Максима для унции

Пока рынки лихорадит, многие инвесторы решили прибегнуть к старому испытанному средству защиты и переложить часть средств в золото. В результате стоимость тройской унции обновила очередной максимум: на торгах в Лондоне фиксинг поднялся до 1 369 долларов. Непосредственной причиной резкого роста цен на золото стало сообщение президента США Дональда Трампа о том, что Штаты готовы нанести военный удар по Сирии, а российские власти предупредили о возможном ответном ударе. Не добавляет рынкам уверенности и опасение, что торговая война между США и Китаем еще не закончилась и «боевые действия» могут усилиться.

Часть инвесторов направила деньги в биржевые фонды, инвестирующие в золото: их суммарные активы выросли до рекордного с мая 2013 года значения — 2,3 тыс. тонн. «Рост спроса инвесторов на золото отражает крупнейший в мире ETF-фонд SPDR Gold, который нарастил объемы золотых запасов с начала года на 6,5%», — комментирует Копылов.

На российском рынке подорожали бумаги фонда FinEx Gold ETF. Еще в пятницу, 6 апреля, его акции стоили 542 рубля, а уже через два торговых дня цена подскочила до 610 рублей. Сейчас ажиотаж пошел на спад, тройская унция торгуется на уровне 1 340 долларов. «Котировки золота поддерживаются в основном геополитическими факторами, связанными с обострением ситуации в Сирии и угрозами торговых войн», — поясняет портфельный управляющий компании «БКС Капитал» Константин Асатуров. При этом, указывает он, даже с учетом текущих реальных ставок в США инвестиции в золото не очень выгодны, а если ФРС продолжит повышать ставку, то это негативно скажется на котировках металла.

«Одна из причин, побуждающих к покупке золота, — неопределенность движений на глобальном валютном рынке, когда нет понимания, какая валюта окажется сильнее, а какая — слабее», — рассуждает управляющий активами УК «Регион Эссет Менеджмент» Алексей Скабалланович.

Заработать не получится

Впрочем, относительно того, стоит или нет сейчас делать ставку на золото, мнения экспертов расходятся. «Цены на золото не претерпели больших изменений с 2013 года. Изменения котировок дают возможность зарабатывать среднесрочным спекулянтам. В золото стоит инвестировать только на долгосрочную перспективу, минимум на пять лет», — говорит аналитик «Альпари» Анна Кокорева . Она напоминает, что с начала этого года золото выросло в цене на 3%. В целом аналитики инвесткомпании ожидают, что максимальная цена золота в этом году может достичь 1 400 долларов.

В другой инвесткомпании, «Открытие Брокер», полагают, что стоимость драгоценного металла будет поддерживаться за счет геополитических рисков. Кроме того, спрос на золото будет поддерживаться за счет укрепления валют развивающихся стран: это может увеличить покупки украшений и слитков. «Тем не менее вряд ли стоит рассчитывать на устойчивый восходящий тренд и тем более обновление зафиксированных в 2011 году исторических максимумов — 1 923 доллара за тройскую унцию. Дело в том, что на фоне повышения ставок ФРС США последние несколько лет неуклонно растет доходность treasures. Одновременно повышение ставки и сворачивание баланса ФРС снижает долларовые инфляционные ожидания», — говорит аналитик «Открытие Брокера» Тимур Нигматуллин . Поэтому, считает он, консервативные инвесторы будут сокращать позиции в золоте. По оценкам аналитика, к концу года стоимость тройской унции может составить 1 350 долларов.

Начальник управления операций на российском фондовом рынке ИК «Фридом Финанс» Георгий Ващенко предлагает инвесторам следить за ситуацией на мировых фондовых площадках. «В США стартовал сезон отчетности. Если все пойдет хорошо, то нет повода для поиска защитных активов. Но если рынок в США будет корректироваться, то интерес к хеджу и защитным активам вырастет», — комментирует он.

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Есть ли альтернатива?

Паи ПИФов, инвестирующих в иностранные ETF и долларовые бонды, фьючерсы и биржевые фонды — примерно такой набор инструментов сейчас доступен российскому инвестору на фондовом рынке. О других способах вложить деньги в золото читайте здесь.

По мнению аналитика «Финама» Алексея Коренева, считать золото абсолютной панацеей не стоит. «В истории было немало случаев, когда цены на золото снижались вместе с падением фондового рынка и довольно долгое время после этого не могли восстановиться. К тому же физическое количество золота меньше, чем объемы торгуемых на него фьючерсных контрактов, что также влияет на зависимость цены в силу спекулятивных составляющих в ценообразовании», — поясняет он. Поэтому наиболее разумно в кризисные периоды, рассуждает аналитик, формировать диверсифицированный портфель, в котором нашлось бы место прибыльным и надежным акциям, облигациям надежных эмитентов, валюте (желательно не одной, а двух-трех стран), а также драгоценным металлам.

Артем Копылов из УК «Альфа-Капитал» рекомендует инвестировать в золото не более 15% средств, будь то паи фонда или фьючерсы на золото. А исполнительный директор УК «ФинЭкс Плюс» Владимир Крейндель предупреждает, что в периоды кризиса не стоит пытаться спекулировать на золоте. «Частному клиенту лучше всего поддерживать долю золота в портфеле на уровне 5—12%. Золото — это хорошая защита от долларовой инфляции, ликвидный актив, а главная его роль связана с низкой корреляцией с фондовым рынком. Анализ показывает: использование золота увеличивает доходность и снижает риск портфеля», — уверяет он.

«К концу этого года «черные лебеди» могут появиться перед нами целой стаей, поэтому сейчас то самое время, когда следует грамотно выбирать вложения», — предупреждает Скабалланович из «Региона». По его словам, для розничного инвестора оптимальный вариант инвестиций — покупка паев фонда, инвестирующего средства в золотые активы. Продвинутые инвесторы могут выбрать покупку специализированного ETF-фонда.

Индекс может подрасти

В прошлом году в жизни отечественного фондового рынка также были неприятные моменты. Вплоть до июня индексы постепенно сползали вниз: если в январе индекс Мосбиржи торговался на уровне выше 2 260 пунктов, то к середине июня он упал до 1 800 пунктов. Затем ситуация кардинально поменялась: за полгода биржевой индекс подрос на 16%. Некоторые финансисты полагают, что ситуация может повториться и в этом году.

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«На фондовом рынке негативный новостной поток действительно привел к массированным распродажам, но они преимущественно носили спекулятивный характер. Рост корпоративных прибылей и улучшение макроэкономической конъюнктуры, увеличение цен на сырьевые товары будут толкать котировки индекса Мосбиржи вверх», — рассуждает Нигматуллин. По его словам, до конца года индекс Мосбиржи может добраться до 2 450 пунктов. «Покупки могут начаться уже в ближайшие месяцы в рамках реакции на „большой“ дивидендный период», — полагает аналитик.

Ващенко из «Фридом Финанс» также считает, что, если ослабнет геополитическая напряженность и вырастут цены на сырье, у российского фондового рынка есть шансы подрасти. «Если индексы покажут прежние максимумы, то до конца года мы можем увидеть 3 100 пунктов по индексу Мосбиржи», — прогнозирует он.