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На рынке инвестиций появился новый инструмент
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На рынке инвестиций появился новый инструмент 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Российская Газета
— Закон позволит выпускать облигации, которые будут предполагать более высокий доход, чем ставки по депозитам и текущие доходности по другим финансовым инструментам, доступным населению в настоящий момент, — рассказал "Российской газете" Михаил Федоряк, начальник отдела производных финансовых инструментов "Открытие Брокер". — С учетом тренда снижения ставок по депозитам и доходностям рублевых облигаций структурные облигации могут быть интереснее. Однако более высокая доходность предполагает более высокие риски, о которых необходимо помнить конечным покупателям облигаций.
Эмитентами структурных облигаций могут быть только кредитные организации, брокеры, дилеры и специализированные финансовые общества. При этом брокеры, дилеры и специализированные финансовые общества вправе размещать только структурные облигации, обеспеченные залогом денежных требований и иного имущества.
— Облигации могут быть интересны и широкому кругу инвесторов, которые готовы получить премиальную доходность за понятный риск, связанные с конкретным проектом или активами, — считает Артем Деев, ведущий аналитик AMarkets. — Ограничением является статус квалифицированного инвестора у покупателя инструмента. Нужна некоторая история обращения, чтобы сформировался устойчивый интерес к продукту.
Закон позволит выпускать облигации, которые предполагают доход выше, чем ставки по депозитам
Структурные облигации могут стать своеобразной альтернативой паевым инвестиционным фондам и другим видам совместных инвестиций. Можно привязать доход облигаций к значению рыночной цены какого-либо актива, акции, например, или золота, полагает Деев:
— Аналоги уже были, но ранее необходимо было гарантировать возврат первоначальной суммы, и оплата принималась только деньгами. Теперь эти параметры смягчены, что повышает риски для инвесторов, но и дает более широкий круг для применения. Поэтому регулятор и предусматривает ограничительные меры в отношении профессионализма покупателей.
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