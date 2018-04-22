На рынке инвестиций появился новый инструмент

— Закон позволит выпускать облигации, которые будут предполагать более высокий доход, чем ставки по депозитам и текущие доходности по другим финансовым инструментам, доступным населению в настоящий момент, — рассказал "Российской газете" Михаил Федоряк, начальник отдела производных финансовых инструментов "Открытие Брокер" . — С учетом тренда снижения ставок по депозитам и доходностям рублевых облигаций структурные облигации могут быть интереснее. Однако более высокая доходность предполагает более высокие риски, о которых необходимо помнить конечным покупателям облигаций.

Эмитентами структурных облигаций могут быть только кредитные организации, брокеры, дилеры и специализированные финансовые общества. При этом брокеры, дилеры и специализированные финансовые общества вправе размещать только структурные облигации, обеспеченные залогом денежных требований и иного имущества.

— Облигации могут быть интересны и широкому кругу инвесторов, которые готовы получить премиальную доходность за понятный риск, связанные с конкретным проектом или активами, — считает Артем Деев , ведущий аналитик AMarkets. — Ограничением является статус квалифицированного инвестора у покупателя инструмента. Нужна некоторая история обращения, чтобы сформировался устойчивый интерес к продукту.

Закон позволит выпускать облигации, которые предполагают доход выше, чем ставки по депозитам

Структурные облигации могут стать своеобразной альтернативой паевым инвестиционным фондам и другим видам совместных инвестиций. Можно привязать доход облигаций к значению рыночной цены какого-либо актива, акции, например, или золота, полагает Деев:

— Аналоги уже были, но ранее необходимо было гарантировать возврат первоначальной суммы, и оплата принималась только деньгами. Теперь эти параметры смягчены, что повышает риски для инвесторов, но и дает более широкий круг для применения. Поэтому регулятор и предусматривает ограничительные меры в отношении профессионализма покупателей.