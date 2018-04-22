Акция «Дипломаты за безопасность» с участием посла КНР состоялась в Минске

Минск , 22 апреля / Синьхуа / — Акция «Дипломаты за безопасность» состоялась сегодня с участием посла КНР Беларуси Цуй Цимина в Республиканском горнолыжном центре «Силичи».

Гостями акции стали руководители аккредитованных в стране дипломатических миссий и представительств международных организаций, почетные консулы зарубежных государств с семьями. Акция была призвана привлечь внимание работающего в Минске дипломатического и консульского корпуса к важности укрепления дорожной безопасности. —0—