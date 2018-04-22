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Акция «Дипломаты за безопасность» с участием посла КНР состоялась в Минске
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Акция «Дипломаты за безопасность» с участием посла КНР состоялась в Минске 

ИА Синьхуа 1 час назад
Минск, 22 апреля /Синьхуа/ — Акция «Дипломаты за безопасность» состоялась сегодня с участием посла КНР в Беларуси Цуй Цимина в Республиканском горнолыжном центре «Силичи».
Мероприятие организовано Министерством иностранных дел совместно с общественной организацией «Белорусский клуб автомототуризма» при поддержке Министерства транспорта и коммуникаций и Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь.
Гостями акции стали руководители аккредитованных в стране дипломатических миссий и представительств международных организаций, почетные консулы зарубежных государств с семьями. Акция была призвана привлечь внимание работающего в Минске дипломатического и консульского корпуса к важности укрепления дорожной безопасности. —0—
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