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Таможня не дает добро на импорт адаптеров для добычи Bitcoin
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Таможня не дает добро на импорт адаптеров для добычи Bitcoin 

MDDevice 2 часа назад
Фото: MDDevice
Обыкновенные пользователи, как правило, ASIC-адаптеров не заказывают. Все это — специфическое оборудование, которое к тому же стоит недешево. Только недавно приемлемые по цене «асики» представила Bitmain. Но нужно иметь в виду, что добывать на них можно будет только Ethereum, а не Bitcoin — отсюда и цена в $699. «Асики» для добычи Bitcoin стоят не одну тысячу долларов. Но теперь оказалось, что ввести в страну оборудование для майнинга может помешать таможня. К счастью, пока только в Южной Корее, но кто знает…
На южнокорейской таможне начали «заворачивать» назад импортируемые в страну адаптеры для добычи криптовалюты. Как объяснили официальные органы, связано это с ужесточением требований безопасности при эксплуатации оборудования этого рода. Некачественные «асики» становятся причиной пожаров, что конечно же не радует ни граждан, ни государство. В минувшем году таких некачественных адаптеров было ввезено в страну 492 единицы на общую сумму 1,2 млн долларов США.
В Южной Корее майнинговая лихорадка проходит особенно остро. Граждане любыми способами пытаются обогатиться за счет добычи виртуальных валют. Надзорные органы постоянно фиксируют случаи незаконного подключения к электросетям с целью получения бесплатной энергии, при чем ловят не только обыкновенных граждан, но и сотрудников крупных компаний и чиновников. И если для России воровство электричества считается почти нормой, но для корейских властей это стало неприятным сюрпризом.
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