Таможня не дает добро на импорт адаптеров для добычи Bitcoin

Обыкновенные пользователи, как правило, ASIC-адаптеров не заказывают. Все это — специфическое оборудование, которое к тому же стоит недешево. Только недавно приемлемые по цене «асики» представила Bitmain. Но нужно иметь в виду, что добывать на них можно будет только Ethereum, а не Bitcoin — отсюда и цена в $699. «Асики» для добычи Bitcoin стоят не одну тысячу долларов. Но теперь оказалось, что ввести в страну оборудование для майнинга может помешать таможня. К счастью, пока только в Южной Корее , но кто знает…

На южнокорейской таможне начали «заворачивать» назад импортируемые в страну адаптеры для добычи криптовалюты. Как объяснили официальные органы, связано это с ужесточением требований безопасности при эксплуатации оборудования этого рода. Некачественные «асики» становятся причиной пожаров, что конечно же не радует ни граждан, ни государство. В минувшем году таких некачественных адаптеров было ввезено в страну 492 единицы на общую сумму 1,2 млн долларов США.