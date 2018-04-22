20 полезных штук с AliExpress, которые помогут каждому 

20 полезных штук с AliExpress, которые помогут каждомуНачинаем готовиться к лету и запасаться полезными штуками для отпуска, семейного отдыха или дальних поездок. Мы собрали самые выгодные предложения недели, которые стоят вашего внимания.
Как извлечь максимум из этой подборки?
Во-первых, рекомендуем всегда находить настоящие цены. Все знают, что на AliExpress есть недобросовестные продавцы, а с помощью расширения для браузера можно легко проверить динамику цен на конкретный товар и обезопасить себя таким образом от «липовых» скидок.
Во-вторых, получать кэшбэк с каждого товара из списка ниже. Например, приобрел штуку с AliExpress — вернул часть денег на карту или мобильный счет.
Для этого нужно зарегистрироваться в сервисе Letyshops и покупать с кэшбэком в любом из 1000 магазинов-партнеров.
Letyshops сотрудничают с множеством популярных магазинов и сайтов: AliExpress, Booking.com, Билайн, М.видео, Связной, Media Markt и другие. Они платят сервису комиссию за каждого приведенного клиента, и её большую часть Лети возвращает вам в виде кэшбэка.
Просто регистрируйся и зарабатывай на своих покупках.
1. IP-камера
Отличная камера с картинкой 720p, ночной съемкой и поворотным механизмом. Управляется со смартфона.
Цена: от 1 518 руб., купить с кэшбеком
2. Фитнес браслет
Удобный трекер считает шаги, пройденное расстояние, сожженные калории и умеет измерять пульс.
Цена: 1 191 руб., купить с кэшбеком
3. Набор для ремонта автомобильных стекол
Поможет устранить мелкие повреждения на лобовом или заднем стекле машины.
Цена: 244 руб., купить с кэшбеком
4. Мужской ремень
Стильный ремень с металлической бляхой. Цвета в ассортименте.
Цена: от 423 руб., купить с кэшбеком
5. Льняная футболка
Практичная одежда на теплую погоду.
Цена: 914 руб., купить с кэшбеком
6. Карандаши с ростками
Необычные карандаши-сувениры, из них можно вырастить цветы, растения и даже овощи.
Цена: 524 руб., купить с кэшбеком
7. Ворсистый коврик
Небольшое ковровое покрытие для ванной комнаты. Есть несколько расцветок.
Цена: 703 руб., купить с кэшбеком
8. Пистолет для термоклея
Пригодится для склейки вещей в домашнем хозяйстве.
Цена: от 837 руб., купить с кэшбеком
9. Миниатюрный игровой автомат
Для тех, кто просто не может не играть с «одноруким бандитом».
Цена: 357 руб., купить с кэшбеком
10. Органайзер для кабелей и зарядок
Удобная сумка для переноски кабелей и аксессуаров в поездках.
Цена: 665 руб., купить с кэшбеком
11. Светящийся браслет
Поможет оставаться видимым в темное время суток.
Цена: 97 руб., купить с кэшбеком
12. Средство для удаления царапин на авто
Пригодится самым неаккуратным водителям.
Цена: 55 руб., купить с кэшбеком
13. Аудиоадаптер
Эта штука позволяет передавать без проводов музыку на колонки, гарнитуры или автомобильную магнитолу.
Цена: 878 руб., купить с кэшбеком
14. Реле с пультом ДУ Приспособление позволяет удаленно включать или отключать любой электрический прибор.
Цена: 330 руб., купить с кэшбеком
15. Подушка-массажер
Подушка пригодится для снятия стресса после тяжелого рабочего дня.
Цена: от 1 476 руб., купить с кэшбеком
16. Смеситель с гибким краном
Удобный кухонный смеситель с гибким краном.
Цена: от 1 863 руб., купить с кэшбеком
17. Стул-палка
Пригодится тем, кто не любит стоять в очереди, на остановке, в транспорте или на рабочем месте.
Цена: 1 536 руб., купить с кэшбеком
18. Набор постельного белья
Качественное постельное белье разных расцветок и размеров.
Цена: от 1 718 руб., купить с кэшбеком
19. Складной стол
Удобная штука для летних пикников и застолий.
Цена: 925 руб., купить с кэшбеком
20. Электрический штопор
Пригодится на любой вечеринке.
Цена: 944 руб., купить с кэшбеком
P. S. Как искать недобросовестных продавцов на AliExpress
1. Устанавливаем расширение Letyshops и находим товар.
2. Если продавец не повышал цену, увидите такую пометку:
3. Если продавец поднял ценник перед распродажей, расширение это покажет:
Не дайте себя обмануть. Удачных покупок!
Стоп! Зацените еще три полезных штуки в нашем Telegram, только тсс.