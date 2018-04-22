20 полезных штук с AliExpress, которые помогут каждому

20 полезных штук с AliExpress, которые помогут каждомуНачинаем готовиться к лету и запасаться полезными штуками для отпуска, семейного отдыха или дальних поездок. Мы собрали самые выгодные предложения недели, которые стоят вашего внимания.

Как извлечь максимум из этой подборки?

Во-первых, рекомендуем всегда находить настоящие цены. Все знают, что на AliExpress есть недобросовестные продавцы, а с помощью расширения для браузера можно легко проверить динамику цен на конкретный товар и обезопасить себя таким образом от «липовых» скидок.

Во-вторых, получать кэшбэк с каждого товара из списка ниже. Например, приобрел штуку с AliExpress — вернул часть денег на карту или мобильный счет.

Для этого нужно зарегистрироваться в сервисе Letyshops и покупать с кэшбэком в любом из 1000 магазинов-партнеров.

Letyshops сотрудничают с множеством популярных магазинов и сайтов: AliExpress, Booking.com, Билайн М.видео , Связной, Media Markt и другие. Они платят сервису комиссию за каждого приведенного клиента, и её большую часть Лети возвращает вам в виде кэшбэка.

Просто регистрируйся и зарабатывай на своих покупках.

1. IP-камера

Отличная камера с картинкой 720p, ночной съемкой и поворотным механизмом. Управляется со смартфона.

Цена: от 1 518 руб., купить с кэшбеком

2. Фитнес браслет

Удобный трекер считает шаги, пройденное расстояние, сожженные калории и умеет измерять пульс.

Цена: 1 191 руб., купить с кэшбеком

3. Набор для ремонта автомобильных стекол

Поможет устранить мелкие повреждения на лобовом или заднем стекле машины.

Цена: 244 руб., купить с кэшбеком

4. Мужской ремень

Стильный ремень с металлической бляхой. Цвета в ассортименте.

Цена: от 423 руб., купить с кэшбеком

5. Льняная футболка

Практичная одежда на теплую погоду.

Цена: 914 руб., купить с кэшбеком

6. Карандаши с ростками

Необычные карандаши-сувениры, из них можно вырастить цветы, растения и даже овощи.

Цена: 524 руб., купить с кэшбеком

7. Ворсистый коврик

Небольшое ковровое покрытие для ванной комнаты. Есть несколько расцветок.

Цена: 703 руб., купить с кэшбеком

8. Пистолет для термоклея

Пригодится для склейки вещей в домашнем хозяйстве.

Цена: от 837 руб., купить с кэшбеком

9. Миниатюрный игровой автомат

Для тех, кто просто не может не играть с «одноруким бандитом».

Цена: 357 руб., купить с кэшбеком

10. Органайзер для кабелей и зарядок

Удобная сумка для переноски кабелей и аксессуаров в поездках.

Цена: 665 руб., купить с кэшбеком

11. Светящийся браслет

Поможет оставаться видимым в темное время суток.

Цена: 97 руб., купить с кэшбеком

12. Средство для удаления царапин на авто

Пригодится самым неаккуратным водителям.

Цена: 55 руб., купить с кэшбеком

13. Аудиоадаптер

Эта штука позволяет передавать без проводов музыку на колонки, гарнитуры или автомобильную магнитолу.

Цена: 878 руб., купить с кэшбеком

14. Реле с пультом ДУ Приспособление позволяет удаленно включать или отключать любой электрический прибор.

Цена: 330 руб., купить с кэшбеком

15. Подушка-массажер

Подушка пригодится для снятия стресса после тяжелого рабочего дня.

Цена: от 1 476 руб., купить с кэшбеком

16. Смеситель с гибким краном

Удобный кухонный смеситель с гибким краном.

Цена: от 1 863 руб., купить с кэшбеком

17. Стул-палка

Пригодится тем, кто не любит стоять в очереди, на остановке, в транспорте или на рабочем месте.

Цена: 1 536 руб., купить с кэшбеком

18. Набор постельного белья

Качественное постельное белье разных расцветок и размеров.

Цена: от 1 718 руб., купить с кэшбеком

19. Складной стол

Удобная штука для летних пикников и застолий.

Цена: 925 руб., купить с кэшбеком

20. Электрический штопор

Пригодится на любой вечеринке.

Цена: 944 руб., купить с кэшбеком

P. S. Как искать недобросовестных продавцов на AliExpress

1. Устанавливаем расширение Letyshops и находим товар.

2. Если продавец не повышал цену, увидите такую пометку:

3. Если продавец поднял ценник перед распродажей, расширение это покажет:

Не дайте себя обмануть. Удачных покупок!

Стоп! Зацените еще три полезных штуки в нашем Telegram, только тсс.