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Пошлины за права и загранпаспорта вырастут в полтора раза
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Пошлины за права и загранпаспорта вырастут в полтора раза 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Российская Газета
Госпошлина за оформление биометрического (10-летнего) загранпаспорта вырастет с 3500 до 5000 рублей (для детей до 14 лет — с 1500 до 2500 рублей), за выдачу национального водительского удостоверения (в том числе взамен утраченного или пришедшего в негодность) — с 2000 до 3000 рублей, за выдачу свидетельства о регистрации транспортного средства — с 500 до 1500 рублей.
Госпошлины увеличиваются соразмерно фактическим затратам бюджета. Действующие ставки компенсируют не более 42 процентов расходов на изготовление документов нового поколения, они выросли с применением электронных носителей информации и необходимостью создания центров обработки и хранения данных, говорится в материалах правительства.
Как и ранее, при подаче заявления на оформление документов через личный кабинет на едином портале госуслуг госпошлина уплачивается с 30-процентной скидкой. Таким образом, загранпаспорт при желании можно будет оформить за 3500 рублей, водительские права — за 2100 рублей.
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