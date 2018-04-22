ФАС предложила поднять тарифы на услуги аэронавигации

Их не поднимали уже восемь лет. Теперь рост обосновывается тем, что за эти годы расходы аэронавигационной службы выросли. И не только из-за инфляции, но и из-за роста цен на топливо и электричество, на оборудование. Как и во всех регулируемых государством тарифах и в аэронавигационных должна происходить индексация. Цены на билеты тоже подрастут.

Ставки аэронавигационных сборов регулируются в России как для отечественных перевозчиков, так и для зарубежных. Тарифы станут выше почти на пять процентов.

Например, для небольшого самолета массой меньше двух тонн 100 километров полета в российском небе обойдется в 11,1 доллара (сейчас 10,6 доллара). Для наших перевозчиков 100 километров полета на небольшом самолете обойдется в 351,8 рубля (сейчас 335,6 рубля).

Для борта весом 400 тонн, который может перевозить грузы и людей на большие расстояния, например, из США Южную Корею , такая ставка будет выше. Сейчас — 128,4 доллара, а будет 134,6 доллара за 100 километров. Для российских авиакомпаний— 3238,1 рубля (сейчас — 3089,2 рубля).

С 1 июля на 4,8% могут поднять ставки по аэронавигации. И для наших, и для зарубежных авиакомпаний

Когда точно будут введены новые ставки, в проекте приказа не уточняется. Но уже известно, что с 1 июля 2018 года планируется повысить ставки сбора всем категориям пользователей на маршрутах обслуживания воздушного движения на 4,8 процента.

Касается это и американских авиаперевозчиков, в том числе грузовых, которые летают по кроссполярным и трансвосточным маршрутам. Например, кроссполярные трассы открыты в феврале 2001 года и проходят через Северный полюс, океанические секторы центров организации воздушного движения. Они позволили авиакомпаниям исключить промежуточные посадки и сократить до 25 процентов полетное время из Канады и Америки в Южную, Юго-Восточную Азию, Индию, Японию , Ближний Восток.

Провайдером аэронавигационного обслуживания в России, который обслуживает воздушные пути, является Госкорпорация по организации воздушного движения (ГК ОрВД). Она разрабатывает оптимальные пути для выполнения полетов по кроссполярным и трансвосточным маршрутам, что позволяет сокращать полетное время, экономить топливо и уменьшить выбросы СО2 в атмосферу.

Конечно, зарубежные авиакомпании могут облететь территорию России, но траты на топливо в себестоимости полета составляют примерно 30 процентов, а траты на аэронавигационное обслуживание — три процента. И к тому же время в пути может быть сокращено не на минуты, а на часы. Что тоже является важным фактором для перевозчиков.

Конфликт

Летчикам не дали визы

В ближайшие несколько месяцев приостановки прямых рейсов в США из России из-за нехватки виз для экипажей "Аэрофлота" не ожидается.

Имеющихся у экипажей американских виз достаточно, чтобы выполнять полеты в США в течение нескольких месяцев, сообщил в эфире «Россия 24» пресс-секретарь перевозчика Максим Фетисов