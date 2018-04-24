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Житель Украины продавал снаряды времен Второй мировой войны за 57 долларов
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Житель Украины продавал снаряды времен Второй мировой войны за 57 долларов 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
КИЕВ, 24 апр — РИА Новости. Житель Хмельницкой области пытался продать боевые снаряды времен Второй мировой войны по 250 гривен (9,5 доллара) за штуку, при покупке шести боеприпасов седьмой предлагал бесплатно в качестве бонуса, сообщила во вторник пресс-служба областного управления Национальной полиции.
"Полицейские разоблачили 31-летнего жителя села Довгаловка Белогорского района при попытке сбыть 7 боевых снарядов времен Второй мировой войны. Один оценил в 250 гривен (9,5 доллара) и искал покупателей. Семь снарядов продавал по цене шести — по 1,5 тысячи гривен (57 долларов). Седьмой шел как бонус", — говорится в сообщении ведомства.
Также сообщается, что в каждом снаряде было около 100 грамм взрывчатого вещества. Пиротехниками боеприпасы обезврежены на военном полигоне.
Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами». Статья предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 7 лет.
Нелегальный оборот оружия на Украине заметно вырос из-за конфликта в Донбассе. Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.
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