«Бессмертный полк» в Тамбове поменяет маршрут шествия 

Шествие «Бессмертного полка» в Тамбове в этом году пройдет по новому маршруту.
Голосование за него проходило в группе акции в соцсети. Большинство поддержали идею пройти от памятника Вернадскому улице Советская до парка Победы. Шествие пройдет мимо мемориального триптиха, составленного из нескольких тысяч фотографий участников Великой Отечественной войны.
Набор волонтеров, которые помогут в проведении акции, еще идет.
Напомним, в этом году «Бессмертный полк» в Тамбове пройдет уже в пятый раз. В 2017 году к ней присоединились 35 тысяч горожан.