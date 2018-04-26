На площади Белорусского вокзала в Москве 9 мая пройдет акция «Песни Победы»

МОСКВА , 26 апр — РИА Новости . Концерт в рамках исторического марафона «Песни Победы» пройдет 9 мая на площади Белорусского вокзала в Москве, песни прозвучат в исполнении «Хора Турецкого» и арт-группы Soprano, сообщил журналистам глава департамента культуры Москвы Александр Кибовский

Израиле, Белоруссии, Словении, Австрии и Исторический марафон «Песни Победы» в 2018 году пройдет в восьми странах мира: в Германии , Франции, США России . На больших площадках столиц прозвучат песни о мире, подвиге и любви в исполнении «Хора Турецкого» и Soprano. В 2015 году акция впервые прошла на Поклонной горе в Москве, а в 2017 году марафон «Песни Победы» состоялся в Берлине.

"Москва вступает в череду майских праздников… И особое место в этом году занимает концерт «Хора Турецкого» на площади Белорусского вокзала, который пройдет 9 мая, который пройдет в 20 часов, потому что это один из элементов того самого тура", — сказал Кибовский.

Он также отметил, что вопрос записи концертов в мировых столицах для последующего показа уже находится на обсуждении. «Также значительная готовится оформительская часть, это будет грандиозное декорационное оформление сценической конструкции, которая предполагает новые технические достижения», — добавил Кибовский.

Как отметил основатель коллектива «Хор Турецкого» Михаил Турецкий , концерт на площади Белорусского вокзала является главным для коллектива среди концертов тура.

"Понятно, что хочется эту акцию развивать, она действительно несет идеи мира и дружбы, строит мост доверия и разрушает этот лед, который существует… Несмотря на политическую турбулентность, диалог на уровне культуры всегда действует, и это сегодня единственный мост, который невозможно расшатать", — подчеркнул Турецкий.