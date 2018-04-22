Прогноз развития рынка: объем предложений вырастет, а цены продолжат снижаться

Аналитики считают, что в ближайшие годы застройщики резко увеличат обороты ввода жилья.

Эксперты аналитического портала «Индикаторы рынка недвижимости» (ИРН) сделали прогноз развития строительной отрасли Москвы на 2018–2021 годы. Прогноз позитивный: все большее количество москвичей смогут купить жилье в новом доме.

— Рынок недвижимости московского региона страдает от затоваривания. Однако грядущие изменения правил игры в строительной отрасли, скорее всего, пока не позволят застройщикам снизить обороты, — уверен руководитель аналитического центра ИРН Олег Репченко . — Сколько бы ни стоило проектное финансирование после отмены долевого строительства, очевидно, что оно будет дороже бесплатных денег дольщиков. Поэтому девелоперы постараются вывести на рынок максимум проектов до часа икс. А значит, предложение в ближайшие годы останется избыточным, а цены будут по-прежнему ползти вниз.

Настоящий строительный бум продолжается в Москве уже пятый год. Только с ноября 2016 по ноябрь 2017 года предложение новостроек между Третьим транспортным кольцом и МКАД выросло на 36 процентов по числу корпусов и на 31 процент — по количеству квартир и метров.

Такая ситуация, как считают аналитики, — результат «оттепели» в отрасли в 2012–2013 годах. Тогда после окончания ревизии инвестконтрактов, которую провели столичные власти , девелоперы почти одновременно занялись освоением множества площадок, в том числе очень крупных — на территории промзон.

— В кризис многие и рады были бы снизить темпы выхода новых объектов, но специфика работы на столичном рынке не позволила. До 20–30 процентов от стоимости проекта в Москве инвестируется еще до получения разрешения на строительство, — пояснил Олег Репченко. — Поэтому практически всегда выгоднее продолжить реализацию уже начатого проекта и попытаться хотя бы отбить вложенное, чем неизвестно сколько ждать лучших времен.

По словам эксперта, предложение жилья сейчас растет быстрее спроса. Поэтому цены на недвижимость в московском регионе уже третий год подряд ползут вниз — темпами примерно 10 процентов в год. И так будет продолжаться, пока либо спрос существенно не вырастет, либо предложение не сократится.

Скорее всего, по мнению Репченко, сократится предложение.

— Предпосылок для значительного роста платежеспособности населения в обозримом будущем не просматривается, — пояснил Олег Репченко. — А вот стабилизации объемов предложения, как уже было сказано выше, стоит ждать примерно через три года, то есть в 2020–2021 годах.

Причиной сокращения объемов строительства, как считают сами девелоперы, наверняка станет переход на так называемое проектное финансирование — когда деньги на строительство дома дают не дольщики (совершенно бесплатно, без процентов, как сейчас), а банк. В итоге себестоимость строительства, как предполагается, существенно вырастет, а значит, и квадратные метры подорожают. А чем выше цена, тем, соответственно, ниже спрос.

По прогнозу ИРН, к 2020— 2021 годам столичная жилая недвижимость подешевеет в среднем примерно до 120 тысяч рублей за квадратный метр. Внутри МКАД экономкласс будет стоить около 100 тысяч рублей за «квадрат», комфорткласс — 120–150 тысяч, бизнес — 150–250 тысяч, а элитные дома — 300–600 тысяч рублей за квадратный метр.