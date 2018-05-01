Samsung начинает продажи Galaxy S9 и S9+ с увеличенным объемом памяти

Samsung Electronics начинает продажи Galaxy S9 и S9+ с объемами памяти 128 и 256 и 128 ГБ соответственно. Это следует из материалов официального сайта компании. Модели будут доступны для предзаказа только в фирменном онлайн-магазине американского представительства Samsung начиная с сегодняшнего дня.

Официальные розничные цены смартфонов с увеличенным объемом памяти:

— Galaxy S9 128 ГБ — 769,99 доллара; — Galaxy S9 256 ГБ — 819,99 доллара; — Galaxy S9+ 128 ГБ — 889,99 доллара.

Обновленные смартфоны будут доступны в тех же цветах, что и модели со стандартным объемом памяти: голубой, лиловый и черный. О планах производителя выпустить улучшенную версию Galaxy Note 8 с накопителем емкостью 128 или 256 ГБ пока не сообщается. Возможно, релиз состоится позднее.

Практика показывает, что модели с увеличенным объемом памяти, доступным по умолчанию, пользуются большим или сопоставимым спросом, чем базовые версии, несмотря на возможность расширения. Очевидно, потребители гораздо больше доверяют штатному хранилищу, чем картам памяти.

P. S. Galaxy S9+ с 256 ГБ постоянной памяти был доступен в продаже и ранее. Обсудить эту и другие новости Android можно в нашем Telegram-чате.