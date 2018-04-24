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Воробьев поручил ведомствам подготовиться к акции «Бессмертный полк»
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Воробьев поручил ведомствам подготовиться к акции «Бессмертный полк» 

РИА Новости 55 минут назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил ведомствам продумать организационные моменты акции «Бессмертный полк», которая состоится в День Победы, сообщается в Telegram-канале губернатора.
"Девятого мая в Подмосковье пройдет традиционная акция «Бессмертный полк». Необходимо продумать оргмоменты, маршруты, проинформировать жителей о месте и времени проведения", — говорится в сообщении.
Акция «Бессмертный полк» проводится в День Победы в России и других странах. Это шествие, во время которого люди несут фотографии своих родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне.
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