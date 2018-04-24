Воробьев поручил ведомствам подготовиться к акции «Бессмертный полк»

"Девятого мая в Подмосковье пройдет традиционная акция «Бессмертный полк». Необходимо продумать оргмоменты, маршруты, проинформировать жителей о месте и времени проведения", — говорится в сообщении.