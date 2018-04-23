Власти Казани ожидают не менее 120 тыс. человек на акции «Бессмертный полк»

КАЗАНЬ , 23 апреля. / ТАСС /. Не менее 120 тыс. участников акции «Бессмертный полк» ожидают власти Казани в 2018 году. Об этом сообщил в понедельник на заседании мэрии начальник управления культуры города Азат Абзалов.

"Мы рассчитываем, что это будет не меньше, чем в прошлом году. В прошлом году эта цифра равнялась 120 тыс. человек", — сказал он.

По словам Абзалова, в этом году маршрут шествия останется неизменным. По всей России акция начнется в 15:00. Сбор участников в Казани запланировали на 13:00 на пересечении улиц Карла Маркса и Максима Горького у Аграрного университета.