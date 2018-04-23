Власти Казани ожидают не менее 120 тыс. человек на акции «Бессмертный полк» 

КАЗАНЬ, 23 апреля. /ТАСС/. Не менее 120 тыс. участников акции «Бессмертный полк» ожидают власти Казани в 2018 году. Об этом сообщил в понедельник на заседании мэрии начальник управления культуры города Азат Абзалов.
"Мы рассчитываем, что это будет не меньше, чем в прошлом году. В прошлом году эта цифра равнялась 120 тыс. человек", — сказал он.
По словам Абзалова, в этом году маршрут шествия останется неизменным. По всей России акция начнется в 15:00. Сбор участников в Казани запланировали на 13:00 на пересечении улиц Карла Маркса и Максима Горького у Аграрного университета.
"Бессмертный полк" — общественная акция-шествие, во время которой люди несут фотографии своих родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне. Она проводится в День Победы в России и других странах. История акции началась в 2007 году в Тюмени, тогда шествие проходило под названием «Парад победителей». С 2015 года акция официально стала общероссийской.